Investissements directs à l’étranger – Madagascar doit redoubler d’effort

Les apports en IDE dans les pays en développement sont inégalement répartis. Madagascar, notamment, se trouve dans la zone géographique où le flux des investissements directs extérieurs est le plus faible, alors que le pays en a grand besoin. La Grande île doit dépasser l’industrie extractive pour diversifier les secteurs pouvant intéresser les investisseurs directs.

L’attrait des pays économiquement à la traîne comme Madagascar tient en bonne partie à la gamme d’« actifs créés » qu’ils offrent aux investisseurs, ces sociétés transnationales dont les investissements sont estimés à plus de 3 billions de dollars répartis entre plus de cinq cent mille filiales étrangères dans le monde.

L’augmentation des chiffres d’affaires de ces filiales étrangères a été plus rapide que celle du commerce extérieur. Le volume des flux d’Investissements Directs à l’Étranger (IDE) devrait répartir à la hausse mais les pays sources comme les pays cibles continuent aussi à se diversifier. Les firmes des pays industrialisés demeurent la principale source d’IDE, mais l’investissement direct en provenance des pays émergents poursuit sa croissance agressive.

Le groupe des pays industrialisés attire également la plus grande part de ces investissements, mais elle s’amenuise à mesure que l’attrait des pays en développement grandit. Parmi les pays en développement, cependant, les apports d’IDE sont inégalement répartis et Madagascar se trouve dans la zone géographique où le flux d’IDE est le plus faible (moins de 5% du total).

L’IDE est devenu une source importante de financement extérieur privé pour Madagascar. À la différence des autres grands types de flux de capitaux privés extérieurs, il est motivé principalement par la perspective des profits à long terme que les investisseurs espèrent réaliser dans des activités de production qu’ils gèrent directement.

Les financements bancaires étrangers et les investissements de portefeuille, au contraire, ne servent pas à financer des activités gérées par les banques ou les investisseurs, souvent à la recherche de profits à court terme, qui sont sensibles à une variété de facteurs et enclins à un comportement grégaire.

Crucial pour Madagascar

L’ IDE représente un investissement dans le tissu de production, et il est bien plus crucial encore pour un pays comme Madagascar. Non seulement il augmente les capitaux disponibles et la formation de capital, mais, surtout, il sert de conduit au transfert des technologies de production et des compétences, et offre aux installations locales l’accès à des réseaux internationaux de commercialisation.

Pour les analystes, la baisse du niveau d’IDE à Madagascar de ces dernières années peut être considérée comme une vraie source de préoccupation. Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED,) la Grande île a capté 227 millions de dollars d’IDE en 2019 contre 353 millions l’année précédente. Sans oublier l’autre constat selon lequel les investissements ont en grande partie profité à un secteur, les mines.

Les investisseurs privés potentiels n’opérant pas dans l’industrie extractive ont préféré attendre une meilleure situation économico-politique avant de se lancer. Mais même avec le retour à la stabilité politique et des partenaires financiers, on prévoit toujours que plus de la moitié des IDE qui seront absorbés par la Grande île au cours des 10 prochaines années iront dans des projets miniers et énergétiques. À long terme, on estime cependant que le secteur agro-alimentaire a le potentiel pour attirer les IDE, générateurs d’emplois, en particulier dans le riz, l’huile de palme, le maïs et le sucre. Mais les complications d’occupation des terres pourraient toujours dissuader les investisseurs.

Du côté de la Banque mondiale, on indique que la pandémie a réduit sensiblement la marge de manœuvre budgétaire disponible pour les investissements prioritaires et les programmes sociaux. Pour assurer une reprise durable, l’institution de Bretton Woods suggère que le gouvernement redouble d’efforts pour accélérer les réformes d’envergure susceptibles de stimuler l’investissement privé.

Le FMI qui, en février dernier, a trouvé avec l’État malgache un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) pour une enveloppe de 320 millions de dollars, a noté pour sa part que son appui financier devrait contribuer à « stimuler les investissements du secteur privé et à catalyser le soutien financier des partenaires du développement ».

Notons enfin que dans le Document de Performance annexé à la Loi de Finances 2012, il est prévu qu’à moyen terme, la position extérieure de Madagascar va légèrement se dégrader, mais rester positive. Elle devrait atteindre 96.6 millions de DTS en 2023. Ces anticipations reposent sur une réduction du déficit de la balance des biens et services, lié à une hausse des exportations et du montant des IDE.