Jirama Toliara – Le nouveau logiciel de facturation perturbe

Les abonnés recevront deux factures à partir du mois prochain. Celle du mois passé et celle du mois en cours.

Des perturbations en vue. Le progiciel de gestion commerciale et financière développé par la Jirama, nommé « Matselaka » engendrera la réception de deux factures par les abonnés de Toliara à partir du mois d’avril. « Les factures du mois passé, c’est-à-dire la facture de la consommation du mois de mars, et celle de la consommation estimée du mois d’avril seront reçues par les abonnés en avril. Une période transitoire surviendra et dérangera un peu avec ce nouveau système de facturation », a expliqué Jean Noel Betsileo Randrianam­binina, directeur régional de la Jirama Toliara.

L’amélioration des services de la Jirama, entrant dans le cadre du Projet d’Amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l’électricité (PAGOSE), a été indiquée comme étant ­le but de ce nouveau système de facturation, dont la mise en application n’a été avancée. Si la période de consommation à facturer s’étalait en moyenne entre 24 et 32 jours, désormais la facturation tiendrait compte de 30 jours fixes d e consommation. Dépendant de l’index, base de calcul de consommation de chaque abonné, la distribution des factures ne se produira pas en même temps. Aussi, des queues énormes seront -elles moindres aux trois caisses de la Jirama à Betania, lesquelles doivent servir quelque 25 000 abonnés de toute la ville de Toliara.

Solaire

L’équipe commerciale de la Jirama Antananarivo, venue à ce point de situation sur le nouveau progiciel, a rappelé par ailleurs, que si le relevé n’a pu pas être effectué, indépendamment de la Jirama, l’option du calcul de la moyenne de consommation des trois derniers mois, reste valable. «Il n’y aura plus seulement de redevances ou de prime fixes sur les factures, et le coût sera insupportable pour l’abonné lors du rappel de consommation. D’ailleurs, nous avons augmenté le nombre du personnel d’accueil afin de procéder au cas par cas, évitant ainsi à l’abonné d’aller chercher le personnel technique en cas de problèmes », ajoute le directeur de la Jirama Toliara.

« Matselaka » permettra de payer des factures ou de connaître son dernier index,tout en étant en déplacement dans une autre localité. La société ENELEC prévoit prochainement d’installer une centrale hybride solaire-thermique à Andranomena Toliara, d’une puissance de 3, 7Mgw. De l’énergie supplémentaire attendue pour ce mois de mars car le contrat de concession a déjà­été signé entre la Jirama et le fournisseur d’énergie.

Sakaraha et Bekily sont également prévus recourir à l’énergie solaire hybride. Les centrales de Toliara fonctionnent au fioul lourd jusqu’à présent. Toutefois, des efforts dans les demandes de nouveaux branchements sont constatés. Les dossiers en souffrance datent d’avril 2019 pour les demandes de raccordement en eau et septembre 2019 pour celles de l’électricité.