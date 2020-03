Fasan’ny karana – Des originaires d’Androy louent des guichets de coopérative

Une centaine des migrants en provenance de la région d’Androy sont bloqués à la gare routière Fasan’ny Karàna depuis samedi. Ces personnes veulent rejoindre Ambanja pour trouver du travail selon elles. « Nous sommes venus d’Isoanala pour partir à Ambanja. Nous sommes bloqués au stationnement depuis deux jours. Nous n’avons plus d’argent et n’avons rien à manger. Or je dois nourrir mes trois enfants. Nous louons des guichets de coopérative à 1000 ariary par jour par famille en attendant que les taxisbrousse reprennent leur travail », affirme Ivaha. D’après T ombosoa, un jeune d’Ambovombe Androy, ces personnes devaient partir pour Ambanja, dimanche. Les frais ont été déjà payés auprès des coopératives. « Nous avons quitté Ambovombe jeudi. Nous voudrions travailler dans les champs de vanille et café car il n’y a rien à Androy », expliquet-il. Chaque famille étale des réchauds à charbon pour cuire du riz. Deux personnes originaires de Taolagnaro sont également coincées à Fasan’ny Karàna. Depuis deux jours, ils ont dû louer la maison d’un particulier à 12 000 ariary la nuitée. D’après un chauffeur d’une coopérative de Toliara, des véhicules peuvent être loués pour retourner dans sa ville origine mais à condition de respecter la distance de 1m avec une autorisation de l’Agence de transport terrestre (ATT). « Il existe un système de location mais quatre personnes seulement peuvent être transportées. Il s’agit d’un véhicule de Toliara et dont le chauffeur y est originaire de Toliara.», affirme-t-il.