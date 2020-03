Bateau de croisière – Le MS Fatima jette l’ancre dans la rade de Mahajanga

Le bateau Ms Fatima, de mini-croisière, qui relie Mahajanga aux Comores, est en rade au large près du port de Mahajanga, depuis lundi dernier. Il est revenu de l’archipel vide sans passager, mis à part les membres de l’équipage, samedi à 7h30 du matin.

D’après le Directeur de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APM F ) de Mahajanga, Jaona Ramanantsoa, les membres de l’équipage sont mis en quarantaine et sont restés à bord du navire.

« Ce bateau a quitté Mahajanga pour transporter des passagers et des planches, ainsi que d’autres marchandises, alors qu’aucune restriction n’était encore imposée. Puis, il est revenu vide. L’équipage n’a pas encore débarqué et attend le délai de quinze jours pour savoir si les membres sont porteurs positifs du virus. Le médecin des frontières est déjà monté à bord pour les rencontrer », a expliqué le directeur de l’APMF.

Tout trafic maritime des bateaux de croisière et de plaisance est aussi suspendu à Mahajanga. Les cargos de ravitaillement et de marchandises sont par contre autorisés à naviguer et s’amarrer au large de la côte ouest.

Un autre bateau venant de Comores, le Mojangaya MS Noron est également retenu au port de Mahajanga, depuis samedi dernier.