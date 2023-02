VOLLEYBALL – ZONE 7 – Stef’auto veut récupérer le titre

La troisième équipe porte-fanion malgache à la Coupe des clubs de la zone 7, Stef’auto quittera le pays cet après-midi. La compétition débutera ce jour à l’ile Maurice.

Jour-J. La délégation de la deuxième équipe féminine de la Grande ile, Stef’auto 501 de Toamasina, s’envolera ce jour, en fin d’après-midi, pour l’ile Maurice. Le club le plus titré du pays, avec quatorze sacres de champion de Madagas­car et une coupe de l’océan Indien qui date de 2011, participera lui aussi à la 27e édition de la Coupe des clubs de la zone 7. Celle-ci se déroulera du 25 février au 4 mars, au gymnase de Vacoas.

«Notre objectif est unique, remporter le titre. Nous avons échoué, lors de la précédente édition, en finale devant les Mauriciennes de Quatre-Bornes VBC en 2020. Nous avons donc comblé nos failles tactiques et nous avons fait beaucoup de travail sur le service et la défense», souligne le head-coach, Gildas Zafindalana. De plus, grâce au soutien de l’État, Stef’auto va partir avec une forte délégation de seize membres au lieu initialement de huit, une équipe très réduite de sept joueuses et un coach.

La délégation sera donc composée de douze joueuses, toutes des habituées aux compétitions de la région et presque membres de l’équipe nationale lors des précédentes éditions des Jeux des Iles de l’océan Indien pour ne citer que la capitaine Lalah, ses coéquipières telles les passeuses Nadya et Nadjima, les attaquantes Jessy, Armella et Emma…

Porte-fanion du pays

Inhabituel, le nouveau ministère de la Jeunesse et des sports a reçu, hier après-midi, à la veille de son départ, la délégation de Stef’Auto, un des clubs porte-fanions malgaches à Maurice. «Le président de la République à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports a comblé le gap de notre budget pour faire le déplacement», mentionne le head-coach Gildas. L’équipe a entamé la préparation depuis le mois de novembre, peu après le championnat national. La majorité a suivi son entrainement à Toamasina, et trois joueuses, dans la capitale avec le Club de volleyball de la Gendarmerie nationale et les présélectionnées nationales en vue des Jeux des Iles.

«Nous sommes conscients du niveau de nos adversaires et nous connaissons notre niveau. Le niveau des participantes est, de plus en plus élevé, non seule­ment les Mauriciennes, cham-pionnes en titre en club et équipe nationale, mais aussi les Seychel­loises et les Réunionnais ont, elles aussi, un bon niveau car certains clubs vont aligner des professionnelles. Et les joueuses ont, pour la plupart, entamé depuis des mois la préparation aux Jeux des Iles, donc sont plus que prêtes pour la compétition», précise l’entraîneur Gildas Zafindalana. Deux autres équipes malgaches, celles masculine et féminine du GNVB, sont déjà sur place car le coup d’envoi de la compétition sera lancé ce jour.