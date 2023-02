VILLE D’ANTANANARIVO – Les couloirs dans les quartiers à éclairer

L’insécurité sévit dans les couloirs de la ville d’Antananarivo. « Lorsqu’il n’y avait pas encore d’éclairage public dans notre quartier, les signalements d’actes de banditisme ont été presque quotidiens. Soit, des maisons sont cambriolées, soit des piétons sont victimes de vol à la tire. Depuis que notre quartier est éclairé, la situation a changé. « , rapporte Nirina Randriaman­dimby, président du fokontany à Andohanimandroseza. La plupart des quartiers d’Antananarivo ne sont pas éclairés. C’est ce qui explique la hausse de l’insécurité. L’État se lance comme défi d’installer dix mille lampes dans les grandes villes, cette année, pour lutter contre cette insécurité. Le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures a lancé ce projet dans le fokontany d’Andohaniman­droseza, jeudi, en présence du ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa. Ce projet se poursuivra dans les quartiers d’Ankatso et de Mandroseza. La société d’État en charge de l’électricité et de l’eau (Jirama) va vulgariser ces lampes dans les grandes villes. Elles seront installées sur tous les 50 mètres. Là où il n’y a pas de poteaux électriques, la Jirama va coopérer avec les propriétaires des maisons qui accepteront d’installer une lampe chez eux, et qui va éclairer le chemin près de leur maison. 20 000 ariary seront déduits de leur facture mensuelle.