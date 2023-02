MANANJARY -L’État aux côtés des sinistrés

Suite au passage du cyclone Freddy, l’État accourt au chevet des habitants de Mananjary. Il a apporté des aides d’urgence et annonce une reconstruction rapide, notamment des écoles.

L’entraide. Tel est le mot d’ordre mis en avant par Andry Rajoelina, qui a conduit hier une délégation étatique au chevet des habitants de Mananjary, sinistrés suite au passage du cyclone Freddy.

“Nous devons nous entraider et prendre soin les uns des autres”, déclare le locataire d’Iavoloha.

Plus de 38.000 sinistrés sont recensés par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), dans le district de Mananjary. La délégation présidentielle a ainsi apporté des aides d’urgence aux ménages victimes, présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a aussi montré l’exemple en termes d’entraide.

Du riz d’une quantité totale de 50 tonnes, 5.000 kilos de légumineuse, deux-cent tôles, 300 kilos de pointes à tôles, deux mille pièces de couvertures, 2.000 kilos de farine, 2.00 litres d’huile alimentaire et 2.000 kilos de sucre ont été remis par la délégation présidentielle à la population. Des vivres, matériaux de construction et couvertures pour répondre aux besoins immédiats des sinistrés. Andry Rajoelina a aussi profité de l’occasion pour annoncer la remise “immédiate”, de quatre ambulances tout terrain pour Mananjary, Ikongo, Nosy Varika et Vohipeno.

Tagnamaro

Toujours dans cette idée d’entraide, Andry Rajoelina a également visité le Centre catholique Bethléem et distribué des repas chauds aux 1.500 personnes accueillies dans ses locaux suite aux dégâts cycloniques. Il a conclu sa visite à Mananjary par le Collège d’enseignement général (CEG), Justin Manambelona. Il a été détruit par Freddy. Il a ainsi donné les premiers coups de pelle de sa reconstruction en conduisant un “Tagnamaro”.

Ministres, responsables locaux, responsables ministériels et simples citoyens ont conjugué leurs efforts durant ce “Tagnamaro”, conduit par le chef de l’État. La scolarité de 24.000 élèves, par ailleurs, est bouleversée par le passage du cyclone Freddy à cause des infrastructures détruites ou endommagées. La consigne présidentielle est ainsi la reconstruction rapide avec comme priorité les établissements scolaires et administratifs.

Dans l’immédiat, des équipements scolaires ont été distribués aux élèves, ainsi que du matériel de reconstruction et des table-bancs pour les écoles. La présidence annonce l’installation des tentes our accueillir temporairement les cours.