Journée des écoles à Mahajanga : Remise des prix et activités culturelles et sportives

L’ouverture officielle de la Journée des écoles s’est tenue au lycée Philibert Tsiranana cette année, pour la circonscription scolaire de Mahajanga I. Diverses manifestations culturelles, environnementales et sportives ont marqué les trois journées, depuis mercredi jusqu’à hier. Les élèves ont été impliqués cette année dans la protection de l’environnement et des biens communs. Durant la cérémonie officielle d’ouverture, les lauréats des derniers examens officiels de la région Boeny ont été récompensés. Une sensibilisation sur la gratuité des examens officiels a également été effectuée. Et comme il est de coutume, les traditionnelles rencontres inter-établissements de basketball ont illustré ces journées des écoles depuis mercredi. Des concours de danses traditionnelles et contemporaines ont également animé l’évènement.