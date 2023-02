INONDATION À MORONDAVA – Des ménages contraints de quitter leur maison

Les riverains de la rivière Kabatomena ont été contraints pour la plupart de partir de leurs cases d’habitation pour se réfugier ailleurs depuis hier à Morondava. Il s’agit selon une source de deux cent vingt-et-un ménages qui sont sinistrés. « Bien que le passage du cyclone Freddy n’ait pas touché directement le district de Morondava, la montée du niveau de l’eau de Kabatomena est due à l’augmentation du niveau de l’eau du côté de Belo-sur-Tsiribihina. Ce qui fait que les ménages sinistrés sont particulièrement ceux qui vivent au plus près de Kabatomena. Morondava a eu des pluies abondantes après la sortie en mer de Freddy. », indique la source. Avant-hier, les éléments de la 7 Unité de Protection Civile sont intervenus depuis avant-hier pour assurer le transfert des sinistrés depuis leur habitation jusqu’aux sites d’hébergement, ainsi qu’il est annoncé, sur sa page hier. Trente-six personnes ont bénéficié de cette intervention. Pour la plupart des enfants et des femmes, les sinistrés sont accueillis dans deux sites, à savoir Ampasy et le bâtiment de la Grande Salle FLM Betela. Les fokontany les plus vulnérables à la montée des eaux sont principalement celui d’Ampasy, Ankisirasira et Tanambao. Les sinistrés devraient regagner leur maison bientôt puisque le niveau de l’eau a diminué.