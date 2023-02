FOOTBALL – LIGUE 1 ALGÉRIE – Rakool et consorts joueront contre RC Arba

Deuxième match. Titula­risé pour la première fois lors du match de son nouveau club, Mouloudia d’Alger contre l’US Biskra ce dimanche (0-0), «Rakool» Koloina Razafindranaivo jouera son deuxième match ce samedi à 19 heures, heure malgache, contre le RC Amel Riadhi Baladiat Arbaâ, au stade Omar Benrabah. Le match compte pour la 18e journée du championnat d’Algérie ou la Ligue 1. MC Alger occupe actuellement la quatrième place du classement avec 27 points et enregistre sept victoires, six nuls et quatre défaites. Le RC Arbaâ se trouve, pour sa part en 10e position (22 points) et compte six matches gagnés, quatre nuls et sept perdus. L’ancien ailier du centre de formation de football d’Andoharanofotsy (Cffa) se dit «bien accueilli et bien installé en terre algérienne… ». Il est, pour l’heure, hébergé à l’hôtel dans la capitale algérienne, plus exactement au Holiday In. «J’attends encore l’arrivée de ma femme et nous aurons par la suite notre propre foyer… ». Concernant sa routine quotidienne, «j’effectue mon entraînement individuel tous les matins avant le petit-déjeuner. Puis je m’entraine avec le groupe… Après, je rentre et je passe d’habitude mon temps à jouer au PlayStation». «J’essaie aussi de trouver d’autres occupations en visitant la ville ou en discutant, sur les réseaux sociaux, avec la famille, les proches et les amis à Madagascar, surtout avec ma femme» souligne-t-il.