ÉLECTION – Rajoelina se montre confiant

Pour la deuxième fois, en deux déplacements successifs, le président de la République fait référence aux élections. À Mananjary, hier, il s’est montré particulièrement confiant.

De la con­fiance. Andry Rajoelina, président de la République, en a démontré face aux habitants de Mananjary, hier. En déplacement dans cette ville de la région Vato­vavy mise à mal par le cyclone Freddy, le locataire d’Iavoloha a lâché un nouveau punchline politique.

À l’instar de ses tournées depuis le début de l’année, à Mananjary, le chef de l’État a apporté des motos à remettre aux maires dans son escarcelle. S’adressant aux édiles des communes de la région Vatovavy, Andry Rajoelina soutient, “j’ai déjà été maire. J’étais le plus jeune maire élu à Antananarivo. à l’époque, personne ne s’est porté candidat par peur. Mais moi je n’ai pas eu peur. Et lorsque je participe à une compétition, c’est pour gagner. J’ai gagné. Et si je participe une nouvelle fois, c’est pour gagner et je vais gagner”.

Bien que le terme n’ait pas été dit expressément, le locataire d’Iavoloha fait vraisemblablement référence à la prochaine élection présidentielle. Son mandat à la tête de l’État arrive en effet à échéance cette année. D’aucuns prédisent qu’il s’alignera à la ligne de départ de cette course à la magistrature suprême afin de briguer un second mandat. Jusqu’ici, Andry Rajoelina évite soigneusement de se prononcer sur sa candidature ou non. Depuis quelque temps, il fait quelques allusions à cette échéance électorale dans ses sorties publiques.

Proximité

Avant son allocution d’hier, à Mananjary, le président de la République a déjà décoché un punchline inhérent en référence au scrutin prévu à la fin de l’année lors de son déplacement à Amparafaravola, le 16 février. Soulignant l’imminence de la fin des travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 44 (RN44), il annonce que l’inauguration sera marquée par une course à pied sur une portion de cette route.

“Ce sera l’occasion de montrer à tout le monde que votre Prési­dent est fort. S’il y a une course, je vous garantie que j’en sortirai vainqueur. Vous méritez un Président jeune, dans la force de l’âge, dynamique et qui connaisse vos aspirations”, a déclaré Andry Rajoelina, à Amparafaravola. Au regard des actualités récentes, les clashs décochés par le locataire d’Iavoloha ces derniers temps sont des répliques à ses détracteurs et ses éventuels adversaires lors de la prochaine joute électorale.

Au sein de l’opposition, un courant qui compte tout mettre en œuvre pour défaire le Président à la prochaine élection, “l’empêcher de briguer un second mandat”, s’orga­nise. Le slogan, “tout sauf Rajoelina”, est même scandé par certains, accompagnés de propos cash et souvent vindicatifs. En réponse, le chef de l’État affiche sa confiance en sa réélection s’il se porte candidat. À s’en tenir à ses dires, hier, bien que la conjoncture socio-économique pourrait lui compliquer la tâche, Andry Rajoelina mise sur sa proximité avec la population.

“Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, nous nous soutiendrons toujours. C’est dans les moments difficiles justement que l’on démontre l’amour sincère et la solidarité qui nous lient”,