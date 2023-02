Deux suspensions pour Hery Ginot de COSFA

Hery Ginot pour Cosfa et Andrianina Rakotondrazay pour FTM. Après l’échauffourée lors de la Super coupe opposant Cosfa et FT de Manjakaray, dimanche, qui a occasionné l’arrêt du match, les deux clubs avec les joueurs concernés ont été appelés au siège de Malagasy Rugby hier, pour être entendus et donner leur version des faits. Après les explications des deux parties, deux joueurs ont écopé d’une suspension. Andrianina Rakotondrazay de FT Manjakaray est suspendu sur un match, tandis que Hery Ginot de Cosfa le sera sur deux matchs.