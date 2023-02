CYCLONE FREDDY – Le bilan s’alourdit

Le nombre de sinistrés augmente de jour en jour. Hier le BNGRC fait état de quatre vingt-cinq mille quatre vingt-cinq personnes sinistrées. Ces sinistrés sont répartis dans vingt-et-un mille neuf cent onze ménages dans sept régions. Il s’agit des régions Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Matsiatra Ambony, Menabe et Amoron’i Mania. Jusqu’à hier, les sept régions enregistrent près de trente mille personnes déplacées, soit près de sept milles ménages répartis dans cinquante-quatre sites d’hébergement. Les déplacés se trouvent majoritairement dans les deux régions de Vatovavy et Fitovinany. Au total, douze mille six cent dix-sept cases ont été endommagées et deux mille quatre vingt-quatorze cases détruites. Les pertes humaines restent à sept jusqu’à hier. Il est à rappeler que les décès ont été enregistrés à Mahanoro dans le fokontany Ampapanambo ; trois morts suite à l’effondrement d’une maison à Ambalavao, des morts par noyade à Nosy Varika, un mort noyé à Mananjary et un mort noyé à Ambohimahasoa. Le nombre d’élèves affecté par le cyclone a nettement augmenté selon le dernier bilan. Le BNGRC indique que cinquante mille élèves sont touchés à cause de la destruction ou la dégradation de leurs infrastructures scolaires. Il s’agit de près de cinq cent quatre ­vingt-huit salles de classes détruites dans les sept régions. La région Vatovavy enregistre les plus d’élèves affectés puisqu’on dénombre près de quarante mille élèves. Six cent quatre établissements ont été touchés.