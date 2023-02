CORRUPTION ET AVOIRS ILLICITES – Bientôt une agence territoriale de recouvrement à Mahajanga

Au classement de 2021, Madagascar était au 147e rang sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption, selon Transparency International. Ce qui donne un score de 25 sur 100.

La région Boeny fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Le Bureau indépendant de lutte anti-corruption (Bianco) est installé à Mahajanga depuis une quinzaine d’années. Le Pôle anti-corruption (PAC) a été établi vers 2020, dans la région Boeny. De nombreux dossiers de détournement de fonds et de corruption ont été traités au sein de ces instances juridiques. Mercredi, une délégation dirigée par le directeur de l’Agence de recouvrement des avoirs illicites (Arai), Aimé Rasolo­harimanana, a déclaré officiellement la prochaine ouverture d’un bureau territorial de l’Arai à Maha­janga. C’était au cours de sa visite auprès du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, à son bureau au bloc administratif à Ampisikina. « Cette agence sera chargée d’exécuter les décisions de justice concernant le gel, la saisie ou la confiscation des avoirs illicites, et de procéder au recouvrement des avoirs dans le cadre des détournements de deniers publics. Les investigations dans le pays sont assurées par le Bianco et le Service des renseignements financiers (Samifin). Le PAC, une juridiction spécialisée, traite des infractions économiques et financières. Il assure la poursuite et la sanction des délinquants, et l’Arai s’occupe de la saisie et du recouvrement des avoirs issus de ces infractions. Cette structure complète, de ce fait, le système de lutte contre la corruption à Madagascar. C’est la dernière des cinq agences anti-corruption dans l’ile et c’est l’une des priorités urgentes de la présidence de la République », souligne le DG de l’Arai. « La région est prête à coopérer et à aider dans la mise en place de cette structure. La lutte contre la corruption et la justice impartiale constitue le troisième engagement du Président, dans le cadre de sa vision pour le développement du pays. La lutte contre la corruption est difficile, mais il faut inculquer aux jeunes dès maintenant une éducation contre la corruption pour qu’ils soient responsables», suggère le gouverneur. L’emplacement du bureau régional de l’Arai à Mahajanga sera prochainement dévoilé.