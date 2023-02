Coopération régionale Mayotte-Boeny:Des élèves mahorais en voyage à Mahajanga

Une délégation d’élèves de Mayotte effectue un voyage d’échange à Mahajanga, depuis mercredi. Ils représentent des élèves de différents établissements et niveaux de Chiyoni M’tsapere, dans la commune de MamouDzou. Des éducateurs, dirigés par l’Oustadhe Abbas, Abdallah Issouf sont également dans la délégation. L’objectif de ce voyage d’avoir des échanges avec les enfants et la population musulmanes dans l’océan Indien et connaitre leur culture. La ville de Mahajanga est la première visitée, mais ils poursuivront leur voyage dansi d’autres iles.