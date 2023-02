Campus universitaire d’Ambondrona :Des associations condamnent les violences

La série de condamnations des actes de violences et l’incendie au sein du campus universitaire d’Ambondrona, continuent de pleuvoir à Mahajanga. Des membres de différentes associations et des représentants de parents de la ville ont condamné ce qui s’était produit dimanche. Surtout la destruction des biens communs dans les cités universitaires. Ils demandent à ce que des sanctions soient appliquées et qu’une solution durable soit trouvée pour que cette triste réalité ne se reproduise plus. Les décisions prises par le ministère de l’Enseignement supérieur est déjà un grand pas dans la résolution du problème, estiment-ils.