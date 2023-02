ATHLÉTISME-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18/U20 – La FMA sollicite l’aide de l’État

Quatre athlètes, deux filles et deux garçons de la catégorie U18 et U20 chacune, iront représenter Madagascar au deuxième championnat d’Afrique d’athlétisme U18 et U20 combiné qui aura lieu, du 29 avril au 3 mai, dans la capitale zambienne, à Lusaka.

Le test de sélection de ces quatre athlètes s’est tenu le samedi 18 février, au stade municipal d’Alarobia.

« Faute de minima, nous avons choisi les quatre athlètes les plus réguliers de la saison. Nous avons constaté leur marge de progression et nous pensons que côtoyer la nouvelle génération de l’athlétisme africain les poussera à se surpasser et à évoluer pour l’avenir de l’athlétisme malgache », confie Hery Rambeloson, directeur technique de la Fédération malgache d’athlétisme.

Pour le moment, les quatre athlètes ont rejoint leur foyer respectif et poursuivent leur scolarité tout en s’entrainant autant que possible au moins tous les deux jours. Selon le directeur technique, « avant de s’envoler pour Lusaka, nous comptons faire un regroupement d’au moins une semaine pour bien se préparer et mettre en place toutes les stratégies nécessaires car l’objectif est de battre au moins ‘the season’s best’ ou la meilleure performance personnelle de la saison de chaque athlète », conclut-il.

Vérification par IRM

Le minima exigé dans la catégorie U20 a été de 10.6/10.84 pour les garçons, 11.9/12.14 pour les filles. Les deux représentants de la catégorie ont réalisé un temps de 10.9 pour Zatovo Jean Ferrier (100m) de l’Ajat d’Atsimo-Andrefana, tandis que Marie Séraphine Razaiarisoa (100m) de l’Ascut d’Atsinanana a réalisé un temps de 12.8.

Pour entériner l’âge exact des représentants de la Grande ile, les quatre athlètes ont passé un test de vérification par imagerie à résonance magnétique (IRM) pour éviter les fraudes sur l’âge et ils ont tous réussi sans problèmes et aucune fraude sur l’âge n’a été constatée.

En ce qui concerne le déplacement pour rejoindre la Zambie, la FMA sollicite l’aide de l’État malgache car seul le président de la FMA, Dominique Raherison, qui a reçu son billet d’avion. La délégation malgache sera conduite par celui-ci en compagnie du directeur technique national plus les quatre athlètes.