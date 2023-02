AMBATONDRAZAKA – Des voleurs font un gros préjudice

Le parquet d’Ambaton­drazaka a placé en détention préventive, jeudi, six hommes dont un mineur de 17 ans. Trois femmes dont une adolescente de 13 ans, présumées complices, ont bénéficié d’une liberté provisoire. Tous les neuf seraient les auteurs du vol de câbles électriques et de matériel dans une société partenaire de la Jirama, dans l’Alaotra-Mangoro. Le préjudice s’élève à un milliard d’ariary. Les fils servent à fabriquer des marmites ou cocottes. Les suspects ont été arrêtés par les gendarmes, mardi, à Tsarahonenana. Ils ont nargué le fokonolona en disant qu’ils connaissent quelqu’un qui pourrait les protéger. Certains ont alors pensé qu’ils allaient corrompre le juge. Les objets volés appartiennent au projet d’électrification de dix communes, financé par l’Union Européenne. Les villageois ont bénéficié du courant depuis 2021, mais l’équipement a progressivement été pillé dès l’année suivante. « La bande est bien organisée. Les femmes recèlent le butin, font fondre les câbles et les apportent aux fabricants de marmites. Les cocottes reviennent ensuite aux voleurs pour être vendues », explique la gendarmerie.