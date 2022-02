Route nationale 7 – Une déviation au niveau de Manombo be

Le corps de la chaussée tout entier a été emporté par les eaux au PK 732+200 reliant Antananarivo à Toliara. À la sortie de Manombo be, un bourg après Ilakaka, une portion d’une dizaine de mètres de la chaussée a disparu mercredi dans la soirée. « Il y a des dalots au niveau de cette portion de la chaussée. Mais la boue, ou plutôt le résidu de boue utilisé par les pailleteurs de saphirs en amont, a bouché les dalots. Aussi, avec les fortes pluies, l’eau n’a-t-elle pas pu circuler convenablement et est montée au niveau de la chaussée qui a fini par céder » explique le directeur régional des Travaux publics pour la région Ihorombe.

Les voitures légères comme les taxis-brousse ont déjà pu circuler depuis hier car une déviation sur huit kilomètres environ a pu être trouvée. Les véhicules poids lourds ne pourront y passer, en revanche, qu’à partir de ce jour. La direction des Travaux publics de la région Ihorombe précise que la chaussée abîmée sera refaite avec une nouvelle construction et prendra de ce fait un certain délai. Une lettre d’engagement émanant des chercheurs de saphir à ce niveau de Manombo be est exigée. Une lettre acceptant de ne plus chercher des pierres et d’utiliser de la boue en amont de la chaussée mais plutôt en aval.