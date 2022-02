Remblai illicite à Talatamaty – Remise en état du Lac Andranotapahana

La société qui a été à l’origine du remblaiement illicite du lac d’Andranotapahana a été condamnée à remettre ce lac dans son état initial. Le remblaiement du lac était survenu vers le 17 février, sans autorisation au préalable auprès de la Commune de Talatamaty. Cela a continué jusqu’à l’interruption des travaux vers la fin de la semaine dernière. « La société responsable a été avisée par la commune par rapport à cette illicéité Après enquête, nous avons l’obligation de contraindre la société responsable à la remise à l’état initial du dit lac », indique Elie Dominic Rahari­noasy, maire de la commune Talatamaty.

Aucune autorisation n’a été délivrée pour cette société. « Il est à remarquer qu’elle n’a jamais reçu d’autorisation pour ces travaux. La société avait reçu l’aval afin de récupérer de l’eau depuis le lac Andranotapahana afin de le transporter vers Anosiala », enchaîne le Maire. Mais la décision de remise en l’état du lac a fait suite à la manifestation de la population riveraine du lac qui craint un effet écologique grave. Plus de trois cents personnes vont ressentir l’impact direct en cas de disparition du lac.

Cette situation aurait un impact sur la production des paysans, puisque plus de trois cents agriculteurs dépendent principalement de ces eaux. Par ailleurs, le risque d’inondation fait partie des craintes des habitants notamment en période de forte pluie. « Il n’y a plus rien à craindre puisque le lac sera progressivement rétabli à son état initial », rassure le Maire.

Interdiction

La décision en conseil des ministres du 23 février avait annoncé l’interdiction du remblaiement de terrain dans la capitale. Le remblai sera autorisé seulement sur décision en conseil des ministres. Il ne sera que partiellement interdit suivant la décision en date du 23 février. Ainsi l’autorisation ne peut être délivrée que sur aval du conseil des ministres.

Les permis de remblaiement pour des travaux en cours n’est plus valable et les travaux devront être suspendus. Afin de renouveler les permis, les travaux devront avoir une autorisation du conseil des ministres. La Police de l’aménagement du territoire renforcera ses contrôles. Le remblayage est toujours interdit et le contrôle et surveillance des cas de remblaiement dans la capitale sera soumis à la police de l’aménagement du territoire.