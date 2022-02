Passage d’Emnati – Cinquante mille sinistrés, trois morts

Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) établit le premier bilan des dégâts matériels et humains laissés par Emnati. Plus de cinquante mille sinistrés sont déclarés.

Des dizaines de milliers de personnes sinistrées après le passage d’Emnati. Cinquante-et-un mille personnes, issues de onze mille ménages, ont subi ce cyclone tropical, selon le bilan provisoire du BNGRC , établi hier à 18 heures. Quarante-cinq mille d’entre elles sont déplacées dans cent vingt-neuf sites d’hébergement de douze régions : Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Amoron’i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy. Aucun décès dans ce bilan. La gendarmerie de Fafarangana, cependant, rapporte le décès de trois personnes, dans la commune d’Evato, district de Farafan­gana. « Elles ont été emportées par l’eau », détaille notre source.

Ce cyclone a rasé tout ce qui était à sa portée. Au moins deux mille trois cent quatre vingt-dix-huit cases d’habitation ont été détruites, six mille trois cent dix-neuf ont été endommagées et trois mille neuf cent soixante-quatre ont été inondées. Hier, de nombreuses maisons se trouvaient encore dans l’eau à Midongy Atsimo, Farafan­gana, Vohipeno ou encore à Bekily.

Des milliers d’élèves seront, une fois de plus, privés de cours pendant un certain temps, suite aux dégâts laissés par ce cyclone. Le ministère de l’Éducation nationale rapporte plus de mille cinq cents salles de classes détruites, cent soixante-deux salles de classe partiellement détruites et trois cent quinze salles de classe totalement décoiffées.

Plusieurs infrastructures routières se sont effondrées, comme la route nationale 7, la route reliant Amboasary Atsimo et Taolagnaro.

Deux jours après le passage du cyclone, les habitants des régions traversées par le système tentent de se relever petit à petit. Mais le relèvement serait difficile. La plupart des sinistrés ont tout perdu, lors de cette catastrophe.