Madagascar – Banque Mondiale : Le présent et le futur du partenariat sur la table

Une délégation de la Banque mondiale est actuellement dans nos murs pour passer en revue les programmes et les projets financés par l’institution et discuter de l’avenir de la coopération avec le pays. Focus sur le présent et le futur du partenariat avec cette institution.

Le partenariat entre Madagascar et la Banque mondiale pour les années à venir fait actuellement l’objet d’échanges entre la délégation de l’institution de Bretton Woods, conduite par son directeur des opérations, Idah Z. Pswaray-Riddihough, et les autorités malgaches. Depuis mardi, plusieurs entretiens de haut niveau se sont tenus pour évoquer les points clés qui structurent la coopération actuelle et identifier les améliorations à apporter dans le cadre de la stratégie pays de la Banque pour les six prochaines années.

Après une visite à la Primature, le 22 février, la mission de la Banque mondiale a été reçue ce mercredi au Palais d’Etat d’Iavoloha par le Président de la République Andry Rajoelina. Des échanges avec les responsables ministériels concernés directement par le pilotage des projets et programmes initiés ou accompagnés par la Banque mondiale sont aussi au menu.

Les questions mises sur la table lors de ces rencontres portent notamment sur les infrastructures, l’enseignement, les filets sociaux, le développement agricole, l’énergie et la transformation numérique. Les initiatives pour sortir le Sud de la grande pauvreté tiennent également une place de choix dans les discussions. Il s’agit de constater l’avancement des programmes mais, surtout, de deviser sur les pistes d’amélioration de la collaboration afin d’obtenir des impacts plus pertinents et plus rapides sur la vie de la population dont plus de 80% vivent dans la pauvreté.

Un engagement à 1 milliard USD

Pour rappel, en juillet dernier le Président de la République de Madagascar Andry Rajoelina et la Banque mondiale ont signé quatre accords de partenariat d’envergure pour un total de 490 millions USD. Il a été indiqué que le partenariat s’inscrit dans un engagement plus global de la Banque mondiale auprès de Madagascar, à hauteur d’1 milliard USD. Une grande première dans l’histoire de la collaboration entre les deux parties.

« La collaboration avec l’institution de Bretton Woods viendra renforcer et soutenir les efforts du gouvernement à faire face à la pandémie de Covid-19 ainsi qu’à engager une reconstruction efficace », a souligné la Présidence de la République suite à cette cérémonie de signature. « Le partenariat s’inscrit dans un engagement plus global de l’institution auprès de Madagascar», a précisé pour sa part la Banque mondiale.

Il a aussi été souligné que les nouveaux accords marquent une avancée importante pour le développement économique de l’île, dans les domaines de la santé, de l’infrastructure, de l’agriculture et de la transformation économique. A rappeler que cette signature est intervenue une semaine après la rencontre entre le Président Andry Rajoelina et le Directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg, lors de la Conférence pour la reconstitution des ressources de l’Association Internationale de Développement (IDA) à Abidjan, Côte d’Ivoire.

La partie malgache a tenu à cette occasion à saluer la volonté et la détermination de la Banque mondiale à appuyer le pays dans l’expansion des programmes sociaux et économiques, notamment pour soutenir la résilience de la population. « Nous avons le devoir et l’obligation de laisser à nos enfants et petits-enfants un héritage d’espoir et de prospérité, dans l’esprit de la durabilité, les routes et les infrastructures, les améliorations que les fonds empruntés auront apportées pour le développement durable du pays», a déclaré le Président de la République.

Selon la Banque mondiale, son rôle est d’être un partenaire de premier plan de Madagascar dans la mise en œuvre des politiques structurantes et des projets de développement pour l’émergence. « La Banque mondiale reste aux côtés du Gouvernement et du peuple malgache en période normale et surtout en période de crise : autant la Banque appuie les programmes de moyen et long terme, autant elle est flexible pour assister les pays en période de crise », a déclaré pour sa part Marie-Chantal Uwanyiligira, la représentante de la Banque à Madagascar.

Booster les affaires

Le partenariat entre les deux parties a aussi été marqué dernièrement par la publication du rapport Diagnostic du Secteur Privé de Madagascar (CPSD) dressé par l’équipe de la Banque mondiale, en collaboration avec sa filiale, la Société Financière Internationale (SFI). Ce document souligne la nécessité pour Madagascar de renforcer son environnement des affaires et d’accroitre sa compétitivité pour attirer plus d’investissements, notamment dans des secteurs à fort potentiel comme l’agro-industrie, l’habillement et le tourisme.

Le CPSD formule des recommandations sur la manière dont le pays peut atténuer les contraintes pesant sur la productivité et les investissements, comme il souhaite que soit mis fin « le manque de transparence et de retards dans l’octroi des licences et des permis impactant les décisions en matière d’investissement ». Un changement qui, d’après les auteurs du document, améliorera aussi l’égalité des conditions de concurrence pour le secteur privé…

« La pandémie de Covid-19 a porté un coup dur à l’économie malgache, mais le pays dispose d’un grand potentiel pour retrouver le chemin de la croissance et ressortir plus fort de la crise », a déclaré Marcelle Ayo, Représentante Pays de la SFI pour Madagascar, avant de noter que « bâtir un secteur privé plus robuste, attirer davantage d’investissements et améliorer les infrastructures et la compétitivité seront essentiels pour assurer une croissance durable et inclusive »

Le CPSD suggère un certain nombre d’interventions spécifiques, y compris d’élargir l’accès au financement pour les petites entreprises, notamment en tirant partie des services financiers numériques, de mettre en place un environnement des affaires plus prévisible, d’harmoniser le cadre des investissements , de moderniser le cadre juridique et le zonage dédié aux usages fonciers pour faciliter l’accès à la terre, et de renforcer les capacités institutionnelles pour concevoir et accélérer la mise en œuvre des réformes.Selon Marie-Chantal Uwanyiligira, les opportunités offertes par l’économie numérique doivent être saisies « avec intelligence » aussi bien par le secteur public que les entreprises.

L’institution de Bretton Woods qui recommande aussi que soit appliquée une politique des investissements ciblés pour éliminer les contraintes transversales à la compétitivité. Exit donc les activités qui misent essentiellement sur la faiblesse du coût de la main d’œuvre.

Etendre les filets sociaux

La Banque mondiale, tout comme les autres partenaires de Madagascar, soutient que Madagascar devra étendre ses programmes de filets sociaux pour en accroître la couverture et être mieux préparé à de futurs chocs. Le but étant de renforcer la résilience du pays et de se préserver des instabilités sociales que pourraient provoquer les conséquences de la crise pandémique mais aussi des autres paramètres exogènes comme les catastrophes naturelles ou encore l’envolée du prix du pétrole.

A signaler qu’un programme de transferts monétaires non conditionnels a été mis en œuvre en coordination avec les donateurs, ciblant des centaines de milliers de ménages vulnérables. Un programme de relance a par ailleurs été mis en place pour soutenir le revenu de 200 000 pauvres vivant en milieu urbain et périurbain et des populations affectées par la sécheresse dans le Sud de Madagascar.

Dans l’éventualité d’une résurgence de la pandémie, la Banque mondiale et ses partenaires souhaitent que ce programme fasse l’objet d’une expansion rapide consistant à renforcer les aides aux ménages préalablement ciblés (expansion verticale) et à inclure de nouveaux bénéficiaires et zones géographiques (expansion horizontale). « La mise en place d’un registre social plus vaste, couvrant les milieux rural, urbain et périurbain, devrait également contribuer à renforcer les capacités de mise en œuvre des programmes de protection sociale», a-t-on noté.

Il est ainsi important de renforcer la capacité de Madagascar à étendre les filets sociaux et préserver les entreprises et les emplois viables, tout en relançant un programme de réformes structurelles visant à accélérer la croissance économique et la création d’emplois formels de qualité. Essentielles pendant la crise, les mesures d’urgence devraient, selon la Banque mondiale, être supprimées en suivant un calendrier transparent pour éviter de grever les finances publiques et de créer des distorsions de marché.

Oser la transformation de l’économie

Face aux conséquences de la situation actuelle (hausse des importations, déclin de l’autosuffisance, exposition du pays aux chocs des prix alimentaires internationaux…), la Banque suggère l’engagement de réformes audacieuses qui amélioreront la productivité notamment par de meilleures dessertes rurales, la vulgarisation des méthodes de production à haut rendement, et l’entretien des installations d’irrigation et de stockage.

Et c’est justement sur la base des multiples suggestions déjà émises que la Banque mondiale compte construire l’avenir de sa coopération avec Madagascar. Des responsables publics, elle attend une vision à long terme à même d’acter une véritable transformation structurelle de l’économie.Pour l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, Albert Zeufack, le problème est structurel car avec ou sans la pandémie, la pauvreté peine à baisser à Madagascar. Le pays « enregistre un très faible taux de croissance, de seulement 2% en 2019, alors que le taux d’accroissement de la population est de 3% par an en moyenne. Le PIB actuel est inférieur à celui de l’année 1970 », a-t-il rappelé avant de faire remarquer que le Rwanda, le Sénégal, l’Ethiopie et la Côte d’Ivoire connaissent une croissance malgré la Covid, atteignant 6% et même plus.

Pour la Banque mondiale, sa coopération avec Madagascar doit désormais se reposer sur « un consensus de croissance économique entre tous les acteurs du pays », afin d’assoir un développement qui se structure de manière endogène. C’est « la nouvelle trajectoire pour cerner le cercle vicieux de la pauvreté » a soutenu Albert Zeufack. Il faut par exemple multiplier les niches dynamiques dans le secteur du tourisme sans se contenter de construire des hôtels et d’attendre des touristes. Il s’agira également d’acter une véritable dynamique nationale dans la transformation des matières brutes et la digitalisation.