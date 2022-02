Institut Français de Madagascar – Electric Vocuhila en tête d’affiche de deux concerts exclusifs

Voici exactement plus d’un an maintenant que ces fameux « Vazaha manao tsapiky » nous ont surpris par leur musicalité. Electric Vocuhila rencontrera enfin le public à l’Institut français de Madagascar ce week-end.

COMME promis, ils s’apprêtent enfin à émerveiller le public mélomane de la ville des Mille de leur talent. Après des mois d’attente et des rencontres virtuelles avec les artistes, ainsi que le public national, le groupe fera enfin vibrer la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely pour deux dates exclusives le 25 février à 19h et le 26 février à 15h. Un groupe qui était encore méconnu il y a un an, Electric Vocuhila, comme son nom l’indique, a électrisé les tympans de tous ceux qui se sont plus à écouter en boucle sa composition sobrement intitulée « Kiteky ».

La raison est très simple, ce groupe français, composé de Maxime Bobo au saxophone alto, Arthur Delaleu à la guitare, François Rosenfeld à la basse et Etienne Ziemniak à la batterie, est unique en son genre. Par son talent, il a su faire preuve d’une maîtrise particulière de ce genre typique du grand Sud de la Grande île, qu’est le « tsapiky ». À l’époque, le groupe s’est affirmé comme une belle découverte pour tous les passionnés des mélodies du terroir malgache, suscitant un buzz musical inédit sur les réseaux sociaux. Nul ne doute donc que pour ces deux rendez-vous à l’IFM Analakely, il promet encore de surprendre son public.

Entre le jazz et le tsapiky

Electric Vocuhila est un groupe de jazz installé en France qui s’est imprégné des sonorités du continent africain et des influences free jazz et free funk, il s’est surtout inspiré du courant artistique du « tsapiky » traditionnel malgache pour composer sa musique. Un véritable plaisir pour les oreilles des mélomanes aguerris, une surprise transcendante doublée d’une découverte inédite pour tous les profanes du genre.

Dans le cadre de divers échanges musicaux, partageant notamment l’affiche d’un concert avec Damily.

On peut affirmer d’entrée que Electric Vohucila maîtrise parfaitement son sujet. Le groupe a toujours su combiner des rythmiques issues de diverses musiques contemporaines africaines comme le sebene congolais, le sungura et le tsapiky malgache à une conception orchestrale inspirée principalement du jazz. Sur une base rythmique obstinée mais toujours mouvante, tour à tour hypnotique et frénétique, leur musique se construit librement autour de motifs fulgurants, de riffs acérés et explosifs. Rendez-vous est donné ce week-end pour deux concerts exceptionnels.