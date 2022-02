Infrastructures routières – Les rues des 67 Ha impraticables

« Commune rurale de 67 Ha ». C’est désormais la désignation substitutive du quartier des 67 Ha. Ses rues sont dans un piteux état. « L’état des routes est pire que les routes secondaires dans notre campagne », remarque une citadine.

Des gigantesques nids de poule sont observés sur presque toutes les chaussées. Leur profondeur peut atteindre une vingtaine de centimètres. Aux 67 Ha Nord- Ouest, où les rues sont très chaotiques, des véhicules sont, souvent, piégés dans ces nids de poule, selon le témoignage du président de fokontany d’Ankasina. Cette semaine, un camion citerne et un poids lourd y ont été bloqués pendant plusieurs heures, créant des embouteillages monstres dans ces quartiers. Les routes pavées sont, de même, très dégradées.

Les usagers de la route tirent la sonnette d’alarme. « Nous appelons les autorités à réhabiliter le plus vite possible cette route. Si les travaux ne s’effectuent pas d’ici peu, les rues des 67 Ha deviendront inaccessibles », alertent-ils. Les transporteurs, pour leur part, se plaignent des dégâts sur leurs véhicules. « Notre véhicule est réparé, au moins deux fois par mois, à cause de l’état de la route. C’est une dépense colossale, vu que notre bénéfice a diminué, depuis que l’État a réduit à quatre par rangée le nombre de passagers », regrette un transporteur de la coopérative Tselatra qui relie Ambatomaro aux 67 Ha.

Le gouverneur d’Anala­manga, Hery Rasoamaro­maka, annonce le début des travaux de réparation aux 67 Ha, d’ici quelques jours. « Les installations sont déjà en cours », indique-t-il. Les travaux effectués aux 67 Ha entrent dans le cadre de la réhabilitation des routes en état de délabrement à Anta­nanarivo, suite aux intempéries, selon les instructions du chef d’État. Le ministère des Travaux publics, la commune urbaine d’Antanana­rivo et la région d’Analamanga collaborent dans la réalisation des travaux. «Il y aura des chaussées à bétonner, d’autres seront goudronnées. Ces routes devront durer. Pour cela, toutes les parties prenantes assureront le suivi et le contrôle dès la réalisation des travaux », explique le gouverneur d’Analamanga. Ce n’est pas la première fois que les routes aux 67 Ha sont réhabilitées et que les responsables promettent des infrastructures durables. Mais à chaque saison de pluie, le problème revient.