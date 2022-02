Guerre – La Russie bombarde l’Ukraine

Tôt ce jeudi matin, le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire spéciale dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, et a exhorté les forces ukrainiennes de déposer les armes et de se retirer.

Selon les garde frontières ukrainiens, l’Ukraine a été attaquée le long des frontières russe et bélarusse. L’opération en cours dans plusieurs villes d’Ukraine vise à « détruire l’État ukrainien, s’emparer de son territoire par la force et établir une occupation », a estimé le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Kiev a également appelé la communauté internationale à « agir immédiatement ». Joe Biden a indiqué qu’il annoncerait de nouvelles sanctions contre la Russie. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission va de son côté présenter « un nouveau paquet de sanctions » en voie de finalisation et qui devrait « être adopté rapidement ».

Après des mois de tensions et d’efforts diplomatiques pour éviter un conflit, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a commencé. Tôt ce jeudi matin, le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire spéciale dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, et a exhorté les forces ukrainiennes de déposer les armes et de se retirer. L’armée russe a assuré viser avec des « armes de haute précision » les sites militaires en Ukraine. Selon les garde frontières ukrainiens, l’Ukraine a été attaquée le long des frontières russe et bélarusse.

Puissantes explosions

Une attaque à laide d’artillerie, précisent-t-ils dans un communiqué. « Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe) ».

Plus tôt ce matin, le ministère russe de la Défense annonçait l’intervention militaire. « Les infrastructures militaires, les installations de défense aérienne, les aérodromes militaires et l’aviation des forces armées ukrainiennes sont mis hors d’état de nuire avec des armes de haute précision », indiquait-il , cité par l’agence TASS. De puissantes explosions entendues dans plusieurs villes ukrainiennes. Lors d’une allocution télévisée, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n’avait d’autre choix que de se défendre contre ce qu’il a décrit comme des menaces émanant de l’Ukraine moderne. Le président russe a également envoyé un message aux forces armées ukrainiennes.

« Je vous exhorte à déposer immédiatement les armes et à rentrer chez vous. Tous les soldats de l’armée ukrainienne qui répondront à cette demande pourront quitter librement la zone de conflit et retrouver leurs familles. » Vladimir Poutine a indiqué que la Russie réagirait immédiatement si des forces étrangères tentaient d’interférer avec ses actions et que Moscou essaierait de démilitariser et de « dénazifier » l’Ukraine.

« La Russie ne peut se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante émanant du territoire de l’Ukraine moderne », a-t-il déclaré. La portée de l’opération militaire russe n’était pas immédiatement connue. Un journaliste de Reuters se trouvant à Kiev, la capitale ukrainienne, a entendu des explosions et ce qui ressemblait à des tirs d’artillerie résonner au loin. Les sirènes d’avertissement anti-bombardement ont retenti jeudi matin dans le centre de Kiev… la capitale de l’Ukraine, ont constaté des journalistes de l’AFP. De puissantes explosions étaient entendues jeudi matin dans la capitale, ainsi qu’à Odessa (sud), à Kharkiv près de la frontière russe et dans l’Est de l’Ukraine…