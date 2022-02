Football – Barea U23 : Campagne de détection d’envergure nationale

Alors que les expatriés se rassembleront à Troyes (France) en mars, un tournoi de détection d’envergure nationale se tiendra à Fianarantsoa pour les jeunes footballeurs locaux.

La recherche des futurs membres de l’équipe nationale U23 (ndlr : génération 2000-2001) se concrétise de plus en plus. Mercredi soir, l’Uficasm (Union des Footballeurs Internationaux et des Cadres Sportifs Malgaches) et Madas (Mobilisation Associative pour le Développement Actif du Sport) ont dévoilé le programme du deuxième regroupement des expatriés en France, via les réseaux sociaux.

Ils disputeront trois matches amicaux durant le mois de mars, contre le Cap-Vert, les Comores et l’Algérie.

Hier, une conférence de presse s’est tenue au Carlton Anosy pour présenter l’autre volet du projet. Il s’agit d’un tournoi de détection d’envergure nationale, destiné aux jeunes footballeurs locaux. « La compétition s’étalera du 17 avril au 1er mai, à Fianarantsoa. Nous désignerons des techniciens dans les six provinces de l’île, d’ici la fin du mois de février. Ils seront chargés de mettre en place une équipe de vingt joueurs, pour disputer le tournoi. L’entraîneur principal des Barea U23, Mankour Boualem, sera présent pour évaluer ces équipes », a expliqué Nazan Dolfer, envoyé spécial de l’Uficasm à Madagascar.

Les plans de l’Uficasm et de Madas sont déjà bien ficelés. En juin, un rassemblement doit réunir les expatriés et les locaux.

Meilleurs espoirs

De ce mix sortira les porte-fanions de la Grande île pour les éliminatoires de la CAN U23 2023, qui débutent en septembre. Rappelons toujours que cette CAN est le passage obligé pour atteindre l’objectif olympique de 2024.

Étaient également présents à la conférence de presse Hery Rabeharisoa, entraîneur des Barea U23 locaux, et son adjoint, Christian Rakotoarimanana. « Avec le coach Boalem, notre rôle sera de choisir les meilleurs espoirs, capables de défendre les couleurs malgaches. En plus de ceux qui évoluent en Europe et ceux qui sont ici à Madagascar, on prévoit également de passer par La Réunion, où se trouvent aussi plusieurs jeunes Malgaches », a souligné Hery Be, connu comme étant l’ancien coach de la CNaPS Sport. « Que les jeunes des provinces se tiennent prêts. C’est une grande opportunité », a lancé, pour sa part, Christian Kely, connu comme étant une ancienne gloire du DSA.

La réalisation de cette campagne de détection nécessite, bien évidemment, la collaboration avec les dirigeants régionaux. « Les ligues régionales, que je représente aujourd’hui, mettront tout en œuvre pour aider à la réussite du projet », a confirmé Henintsoa « Tôta » Rakotoarimanana, président de la ligue d’Analamanga, également présent hier.