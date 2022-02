Domaine Public Mahajanga – Dépôt de requête d’annulation de délibération

Le feuilleton sur le jardin municipal Santatra, lié à un bail emphytéotique de 99 ans entre la Commune Urbaine de Mahajanga et l’Union Commercial Bank, est loin d’être terminé.

Le tribunal administratif de Mahajanga, par le biais du Commissaire général, Mirindra Rabehaja a confirmé l’irrégularité de la délibération et du bail emphytéotique réalisés en 2001.

« La loi sur le domaine public et les principes du domaine public ne sont pas respectés. Un domaine public ne peut pas être cédé à un particulier, aucun titre ne peut être donné à un particulier et les domaines publics sont interdits à la vente. Une demande d’annulation des décisions et du bail est recevable », a confirmé le Commissaire général.

La Commune urbaine de Mahajanga, par le truchement de la Délégation spéciale, a ainsi déposé une requête aux fins d’annulation de la délibération n°03-CU/MGA/CM/01 du 30 avril 2001 et l’éventuel titre foncier sans condition de délai et enlèvement des bornes, depuis le 16 février dernier au Tribunal Administratif de Mahajanga.

« Le jardin municipal Santatra est un jardin public appartenant à la Commune Urbaine de Mahajanga, et ce, avant même l’adoption de la délibération. Ce jardin est un endroit vital pour la population, pour les enfants même les adultes. Suivant la loi en vigueur et celle de l’ancienne ordonnance, régissant le domaine public, les jardins publics font partie du domaine public artificiel, qui par conséquent, sont protégés par le triple principe inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Les dirigeants de l’époque ont violé ce principe d’ordre public. L’acte pris par ces derniers, constitue une atteinte au domaine public. Ainsi, nous réclamons l’annulation de l’éventuel titre foncier, relatif à l’acte attaqué et l’enlèvement des bornes correspondantes », a déclaré la Présidente de la délégation spéciale dans la requête.

Rappelons que le 10 Février dernier, une représentante du nouveau propriétaire du domaine s’était présenté avec un huissier pour procéder au rétablissement des bornes sur le terrain du Jardin municipal Santatra à Mahajanga be.