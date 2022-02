Développement – Le PNUD appuie les zones de pépinières industrielles

Entretien hier entre le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de l’industrie, Edgard Razafindravahy et le représentant du Pnud, Natasha Van Rijn. Les zones pépinières industrielles étaient au centre des discussions.

Un soutien de taille. Pour ceux qui croient que c’est du vent, une preuve leur a été administrée. Hier, à son bureau à Ambohidahy, le ministre Edgard Razafindra­vahy a eu un entretien avec Natasha Van Rijn, le représentant du PNUD. On l’aura deviné, il était question de développement. Le projet du Micc Zones de pépinières industrielles a séduit le PNUD. « Votre ministère est fondamental lorsqu’il s’agit de la croissance économique et du développement humain » a souligné Natasha Van Rijn. C’est ainsi que le Pnud a choisi le Micc pour participer à la mise en œuvre des projets sur la promotion du secteur privé.

Dans le cadre de cette coopération, les deux parties sont prêtes pour explorer et identifier ensemble les zones pour l’établissement et l’expansion des Zones de pépinières industrielles au niveau des régions et districts.

L’objectif du Micc à travers les ZPI est de promouvoir la production locale, de transformer les produits excédentaires et d’améliorer le niveau de vie des producteurs. « Le Micc et le Pnud sont interdépendants et peuvent travailler de concert pour réaliser les velirano 7 et 9 relatifs à l’industrialisation du président de la République » précise le ministre Razafin­dravahy.

Les ZPI sont considérées comme moteurs de l’industrie pour le développement du pays. Le ministre Razafin­dravahy a entamé depuis l’année dernière plusieurs tournées d’un bout à l’autre du pays pour voir les potentialités de tous les districts et d’identifier les projets appropriés. Ainsi, à Fandriana le ministre Razafindravahy s’est proposé comme médiateur entre le député de Fandriana et l’ambassadeur suisse dans le cadre de la mise en place d’une usine de transformation de fruit. À Antsirabe, à Tsiroanomandidy, à Tolagnaro… d’autres projets ont été retenus.