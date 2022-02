Dégâts cycloniques – Rajoelina revient au front et démarre par Marolambo

Le président de la République réenclenche les visites des localités sinistrées par les cyclones successifs de ces derniers temps. Empruntant l’hélicoptère gros porteur du PAM, le chef de l’État s’est rendu à Marolambo, hier.

Désencla­vement. Voilà le mot d’ordre de la visite présidentielle dans le district de Marolambo, hier. Cette circonscription du Nord-Est du pays souffre, en effet, de l’enclavement depuis plusieurs années. Une situation aggravée par les cyclones qui se sont succédé depuis quelques semaines.

Après une parenthèse, pour prendre part au sommet Europe – Afrique à Bruxelles, la semaine dernière, Andry Rajoelina, président de la République, revient au front dans le soutien aux sinistrés des catastrophes climatiques et des actions de reconstruction. Un retour sur terrain qu’il a réenclenché par une visite dans le district de Marolambo, hier. Il a été à la tête d’une délégation dont ont fait partie le coordonnateur résident des Nations Unies et la représentante résidente du Programme alimentaire mondial (PAM).

Sur le plan diplomatique, la composition de la délégation d’hier est une manière d’affirmer que l’État et la communauté internationale conjuguent leurs efforts dans l’appui aux sinistrés des cyclones et le redressement des dégâts. C’est, justement, à bord d’un hélicoptère gros porteur du PAM qu’elle a fait le déplacement à Marolambo.

Pour une réhabilitation rapide, il a acquiescé à la proposition du député de Marolambo de mener les travaux sur deux fronts. Outre le chantier qui partira de Mahanoro, un autre sera engagé à partir de Maro­lambo, par un système de Haute intensité de main d’œuvre (HIMO). «Marolambo ne sera plus enclavé», affirme le locataire d’Iavoloha. Outre la réhabilitation de la route Mahanoro – Marolambo, le chef de l’État a rappelé dans le projet Sahofika, qui consiste en la construction d’une centrale hydraulique, comprend, également, la remise en état de la route Marolambo – Antanifotsy.

Andry Rajoelina a souligné que le désenclavement de Marolambo est un défi, un Velirano que je réaffirme avec vous. Comme il l’a indiqué dans son discours, le déplacement d’hier, lui rappelle un épisode de sa campagne électorale. « Je me souviens que j’étais debout devant sur cette même place et face à moi, il y avait un groupe de femmes avec une simple pancarte sur laquelle était écrit, nous ne voulons que trois choses, une route, la baisse du coût de la vie et l’électricité », narre le président de la République, en ajoutant, je n’ai pas oublié mes engagements et je les réaffirme aujourd’hui.

Black-out

À entendre le chef de l’État, la réhabilitation de la route entre Mahanoro et Marolambo devrait contribuer à réduire le coût de la vie, puisque le transport des marchandises sera plus fluide. Dans un premier temps, il permettra, également, de solutionner les problèmes d’approvisionnement en électricité. Le Président a constaté, hier, que c’est le black-out à Marolambo depuis trois mois. En cause, les réservoirs des groupes thermiques de la Jirama sont à sec.

Selon les discours d’hier, cela fait deux mois que les camions transportant le carburant pour ces groupes sont partis de Mahanoro. Ils seraient bloqués à cause du mauvais état de la route. Un nouveau groupe électrogène prévu renforcer la production d’électricité à Marolambo serait, également, en route. Seulement, son arrivée est retardée par le même problème. Pour en finir avec les affres causées par ces aléas, du reste, Andry Rajoelina a mis en avant comme solution durable, la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque dans le district de Marolambo.

La question sécuritaire a, aussi, été évoquée durant la visite présidentielle à Marolambo. Raison pour laquelle le secrétaire d’État à la gendarmerie nationale fait partie de la délégation, souligne le locataire d’Iavo­- loha. La situation d’enclavement du district offre, en effet, un terrain fertile à l’insécurité. Outre réaffirmer son engagement de désenclaver cette circonscription, la première raison de ce déplacement est d’affirmer le soutien étatique aux sinistrés des cyclones et au relèvement post-sinistre.

Aussi, l’hélicoptère gros porteur a transporté des riz à bas prix ou Vary Tsinjo et des aides d’urgence que sont les packs de Vatsy Tsinjo. Si la commune de Marolambo, proprement dite a relativement été épargnée par les conséquences des intempéries, d’autres localités du district n’ont pas eu cette chance. La délégation présidentielle s’est ainsi rendue dans la commune rurale de Sahakevo. Collectivité décentralisée limitrophe du district de Marolambo et Ifana­diana, Sahakevo a été balayée et isolée par les déferlantes amenées par Batsirai et Emnati.

À Sahakevo, Andry Rajoe­- lina a donné comme consigne la reconstruction rapide des vingt-trois Ecoles primaires publiques (EPP), détruites. La livraison de semences pour aider les agriculteurs à se relever rapidement, puisque plus de 90% des récoltes sont détruites. Au gouverneur de la région Atsinanana, il a requis la reconstruction des deux ponts de 60 mètres et 80 mètres, dans l’optique de désenclaver cette commune.