Consommation – Hausse de la baguette à 800 ariary

Abattement pour les consommateurs à Mahajanga. L’association des boulangers de Mahajanga a décidé d’augmenter le prix du pain à 800 ariary, prix au détaillant depuis hier, s’il était à 700 ariary auparavant. Le prix de gros est de 700 ariary contre 600 ariary avant. La hausse s’applique depuis hier jeudi.

Un véritable coup dur pour les habitants pris au dépourvu car ils n’ont pas été prévenus de cette décision. Cette énième hausse de prix fait suite à celle de 2018, qui a fixé le prix de 600 ariary à 700 ariary, selon les boulangers. Le motif évoqué étant toujours la hausse du prix du kilo de la farine.

« Le sac de farine de 50kg est monté à 130 000 ariary contre 100 000 ariary auparavant », a justifié un représentant de l’association mercredi. Mahajanga est la ville où le pain est le plus cher à Madagascar. Le monopole de la fabrication du pain est entre les mains des Indopakistanais.

« La qualité des pains laisse à désirer pour la majorité des fabricants. La norme de 160g n’a jamais été respectée pour une baguette. La qualité du pain se détériore à longueur de la journée. Il devient très sec et rassis, six heures après sa sortie du four. Le pain est très léger, les boulangers se rattrapent sur la grandeur ou longueur mais il ne rassasie pas car l’intérieur est creux », a déploré un consommateur.

Les grandes distributions telles que Score et Shoprite possèdent leur propre boulangerie. La qualité du pain est meilleure avec un poids qui respecte la norme et le prix est abordable : 600 ariary l’unité.