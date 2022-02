Betatao Anjozorobe – Un gendarme se tue avec sa Kalachnikov

Mort dramatique d’un gendarme à Betatao Anjozorobe. En tenue réglementaire, il a été retrouvé avec une balle ressortie derrière sa tête.

Des coups de feu meurtriers se sont fait entendre à Anjozorobe Betatao hier. Un jeune gendarme en service au poste avancé de la gendarmerie nationale locale a trouvé la mort. De visu, le défunt s’est glissé une arme dans la bouche pour ensuite ouvrir le feu. La balle tirée par son arme de service, un fusil d’assaut Kalachnikov a traversé de part en part son crâne avant de ressortir par derrière. Le jeune gendarme a été tué sur le coup. Un étui percuté a été retrouvé sur les lieux de la découverte macabre. Les premiers éléments de l’enquête ouvrent sur la thèse d’un suicide.

Le défunt était seul lorsque le drame est survenu. En entendant des coups de feu retentir, ses collègues se sont précipités pour voir ce qui s’est passé mais le corps sans vie de leur frère d’arme, baignant dans une mare de sang les attendait. Le malheureux était à terre, allongé. Ne pouvant pas faire grand-chose pour le défunt, les gendarmes sur place ont informé leurs supérieurs hiérarchiques. Un médecin a par ailleurs examiné la dépouille.

Le défunt a trouvé la mort à l’âge de trente-et-un ans. D’après les témoignages des personnes de son entourage, des différends conjugaux l’auraient apparemment poussé à commettre l’irréparable. Ses amis révèlent qu’il avait de sérieux problèmes avec son épouse, sans pour autant apporter plus de détails.

Courroux dormant

Les témoignages communiqués laissent savoir que le jeune père de famille était quelqu’un de réservé et ne laissait pas transparaître ce qui pouvait le tourmenter. Ne s’attendant pas à ce qu’il était capable de commettre, ses frères d’armes étaient tétanisés lorsqu’ils ont réalisé que le courroux dormant de leur collègue a fini par le pousser à bout.

Le jeune gendarme ne semblait pas avoir changé ses habitudes quotidiennes avant que le pire ne se produise. En quittant son foyer, il était en tenue réglementaire lorsqu’il a rejoint la caserne.

Le défunt a laissé une veuve ainsi que deux enfants. Sa fille aînée est à peine âgée de sept ans et son fils n’a que six mois. Sa dépouille est entre les mains de ses proches et amis. Le jour et le lieu de l’enterrement n’ont pas encore été indiqués bien que sa famille soit en plein préparatif des funérailles. L’arme avec laquelle le chef de famille s’est donné la mort a déjà pu être récupérée.