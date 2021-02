Transport urbain – Deux lignes de téléphériques pour les Jeux des îles

Rendez-vous en 2023. C’est l’échéance fixée par le conseil des ministres, pour le lancement de deux lignes de « transport par câble », plus communément appelé téléphérique.

Selon le communiqué du conseil des ministres d’hier, au palais d’Etat d’Iavoloha, deux lignes de « transport par câble », seront opérationnelles en vue d’accueillir les Jeux des îles de l’océan Indien, en 2023. Les entreprises POMA et COLAS chargées du chantier seraient déjà à pied d’œuvre pour effectuer les études techniques. Dénommée « Ligne rouge », la première ligne de téléphérique desservir a l’axe Anosy–Ambatobe. Une distance d’un peu plus de 9 kilomètres que les usagers effectueront en 30 minutes, avec quatre points d’arrêt et dix-neuf pylônes pour soutenir les câbles.

La seconde ligne sera nommée « Ligne jaune ». D’une distance de près de 3 kilomètres, elle reliera Anosy à Ambanidia en une dizaine de minutes et comprendra huit points d’arrêt et cinquante-six pylônes. Les deux lignes de « transport par câble », mettront à contribution deux-cent-soixante-quatorze cabines d’une capacité de dix à douze passagers. Les estimations communiquées en conseil des ministres prévoient qu’en tout, les deux lignes transporteront jusqu’à trente-huit-mille passagers par jour.