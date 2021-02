Journée des écoles – Rajoelina réitère ses engagements sur l’éducation

L’éducation pour tous et une éducation de qualité. Un engagement réaffirmé par Andry Rajoelina, président de la République, hier, au rond-point d’Iavoloha, à l’occasion de la journée des écoles.

Le chef de l’Etat a démarré sa journée d’hier par un rendez-vous impromptu. La commune d’Andoharanofotsy a décidé d’organiser un événement au rond-point d’Iavoloha, à l’occasion de la journée des écoles. L’endroit est sur le trajet du président de la République, avant de se rendre au palais d’Etat d’Iavoloha, son lieu de travail du jour, étant donné qu’il allait y présider un conseil des ministres, dans l’après midi.

Andry Rajoelina a ainsi, décidé de faire une halte et de prendre part à l’événement. Ayant pris la parole, le locataire d’Iavoloha a profité de l’occasion pour réitérer ses engagements pour améliorer l’éducation. « L’éducation à Madagascar commence à se redresser et nous continuerons les efforts en ce sens », déclare le Président, soulignant les réalisations étatiques en matière d’infrastructure et d’équipements scolaires, comme les nouveaux manuels « Rakibolana».

Face aux élèves des écoles sises dans la commune d’Andoharanofotsy, le président Rajoelina a soutenu que l’objectif de la politique éducative de l’Etat est de forger des personnes non seulement, sur le plan intellectuel, mais aussi, physique et moral. Ceci, afin d’avoir des citoyens à même de soutenir les efforts de développement de la nation.