Football – CAN : Barea-Antilopes à Bahir Dar

Avant de recevoir le Niger, la sélection malgache se déplacera d’abord en Éthiopie. Rendez-vous est pris pour le samedi 27 mars à Bahir Dar.

Bahir Dar Stadium. Voilà le nom de l’enceinte qui abritera la confrontation entre Madagascar et l’Éthiopie, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN.

Elle est fixée pour le samedi 27 mars à 13h GMT, 16h heures éthiopienne et malgache (ndlr : Madagascar et l’Éthiopie se trouvent sur le même fuseau horaire). Cette rencontre précède la réception du Niger, le mardi 30 mars, probablement au stade Barikadimy de Toamasina.

Bahir Dar est tout simplement le plus grand stade d’Éthiopie. Il peut accueillir jusqu’à 90 000 personnes. Toutefois, il ne devrait pas être utilisé à 100% de sa capacité, afin de garantir la distanciation entre les specta­teurs. Le site ne se trouve pas à Addis-Abeba. Il est situé à environ 500 km au nord de la capitale. D’après les prévisions de Google Map, le trajet se fait en 1h par avion.

La fenêtre internationale du mois de mars débute exactement le lundi 22 mars. Les Barea disposeront donc de cinq jours pour se préparer à affronter les Antilopes, soit du lundi 22 au vendredi 26 mars. Un affrontement qui pourrait d’ores et déjà sceller l’issue du groupe K.

Hors de portée

Au classement général, la Côte d’Ivoire et Madagascar occupent les deux premières places avec sept points. L’Éthiopie suit de près à une longueur seulement. Et le Niger ferme la marche avec trois unités. La Grande île pourra donc valider son ticket pour la phase finale de la CAN 2022, si elle s’impose en territoire éthiopien. En inscrivant trois nouveaux points, elle sera définitivement hors de portée mathématiquement parlant.

Par contre, en cas de mauvaise performance face aux Antilopes, la tâche se compliquera. Si un faux pas survient, alors la sélection malgache se retrouvera dans l’obligation de battre le Mena du Niger, lors de la sixième et dernière journée.

Cette rencontre entre les Barea et les Antilopes sera dirigée par un arbitre camerounais, du nom d’Alioum Alioum. Ce dernier sera assisté par trois de ses compatriotes, Gui Noupue, Atezambong Fomo et Douglas Kouete. Concernant le commissaire au match, Zam Ali, il vient du Zanzibar.