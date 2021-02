Digitalisation – La numérisation des carnets de fokontany en marche

Quatre-vingt sur les cent quatre-vingt-douze fokontany dans la capitale bénéficieront des carnets numérisés. Les fokontany qui ont l’électricité en bénéficieront les premiers, selon l’explication du responsable du projet présidentiel. L’achèvement de la digitalisation dépend principalement des recensements effectués auprès des fokontany. Plus les recensements avancent, plus la digitalisation sera facile. Des ordinateurs et des registres ont été remis aux quatre-vingt fokontany. Cette étape va marquer le début des travaux de numérisation des carnets.

Dans le fokontany Anjanahary II N par exemple, le recensement de la population est presque achevé. « Nous avons fini de recenser les 75% de la population. Lorsque nous serons à 100%, nous pourrons procéder à la transcription en version électronique de la liste de la population », explique José Alain Razafindrabearisoa, président du fokontany Anjanahary IIN. Le fokontany compte près de treize mille habitants. « Cette refonte permet de doter des carnets à tous les citoyens vivant dans le fokontany, selon l’instruction du président de la République », enchaîne-t-il. Mais le recensement est loin d’être une tâche facile. « Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Avec une population qui compte plus de dix-mille personnes, la sensibilisation est un travail ardu », confie le président du fokontany.