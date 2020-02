Transport aérien – Emirates à Madagascar en discussion

Open Sky. « Il y a des pourparlers qui sont en cours. Je ne puis dire quoi que ce soit à ce niveau. Nous communiquerons le moment venu », a indiqué une source auprès du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie à propos d’une éventuelle arrivée de la compagnie Emirates à Madagascar.

La joint venture Air Madagascar-Air Austral vivant vraisemblablement ses dernières heures et la clause de non concurrence de trois ans touchant d’ailleurs à sa fin, la venue d’une nouvelle compagnie dans le ciel malgache est en phase avec la volonté du régime de la desserte de la Grande île. Le ministre de tutelle Joël Randriamandrato a toujours affiché la détermination de l’exécutif d’ouvrir le ciel malgache. « Nous disposons d’une vision très précise et nous avons fixé des axes stratégiques prioritaires », a-t-il déclaré dans une interview accordée à La Tribune Afrique, dont « le développement de l’accessibilité qui est primordiale pour appliquer l’Open sky en nous appuyant sur nos aéroports ».

Les pièces du puzzle se mettent en place progressivement avec l’inauguration prochaine du nouvel aéroport d’Ivato.