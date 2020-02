Tennis – Circuit africain U14 de Madagascar Grade 2 – Etape 1 : Mahefa et Miotisoa en finale

Du niveau dans l’air. La premiè­re étape du tournoi du circuit africain U14 grade 2 en était à la phase des demi-finales hier au Club olympique de Tananarive (COT).

Dans ce tournoi qui réunit douze pays, Madagascar est à la hauteur de l’événement en dehors et sur les courts.

Chez les garçons, Mahefa Rakotomalala a réalisé une belle prestation durant le duel qui l’a opposé à l’Égyptien Mostafa Noureldine.

Après une mauvaise entame, Mahefa a été mené tout de suite 5/2 avant de revenir à 5/5. Il a cédé tout de même le premier set parr 5/7 après avoir mal négocié quelques points importants.

Dans le second set, Mahefa a été tout simplement spectaculaire (6/1) en décidant un plan offensif qui s’est souvent conclu au filet.

C’est dans le super tie-break que Mahefa s’est arraché pour s’adjuger la victoire par 11/9.

« Le match s’est joué à très peu de chose. Au début je n’étais pas bien mentalement. C’est en gagnant le second set que j’ai commencé à avoir vraiment confiance en moi. Après, dans le super tie-break, j’ai su m’encourager tout en restant plus offensif que mon adversaire », estime Mahefa Rakotomalala.

Revanche

En finale, Mahefa Rakoto­malala aura à jouer ce jour contre le Rwandais Junior Hakizumwami, vainqueur du Zimbabwéen Takura Mhwandagara en deux sets (7/6 7/5).

Il a déjà joué cet adversaire au Kenya en décembre et avait perdu.

La finale sera pour lui une occasion de prendre sa revanche.

Chez les filles, Miotisoa Rasendra s’est payé quelques frayeurs face à la talentueuse Mirindra Razafinarivo qui aura juste douze ans cette année. Plus décidée et plus expérimentée, Miotisoa s’est imposée en deux sets (6/4 7/6).

En finale, elle affronte ce jour l’Égyptienne Adel Ahmed Malak, gagnante d’Elisoa Andriantefihasina.

En parallèle avec les finales du simple, les demi-finales et finales des doubles seront aussi au programme de ce jour au COT à Ilafy.