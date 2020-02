Importation du nouveau coronavirus – La liaison avec Milan continue

Aucun vol suspendu. Le vol Milan-Madagascar existe toujours selon une source auprès de l’Ethiopian Airlines. Cette compagnie aérienne continuera de transporter des passagers de Milan vers Madagascar car aucune instruction n’est encore reçue de la part des autorités italiennes. Le ministère de Transport, du tourisme et de la météorologie n’a rien interdit sur les vols vers Milan selon cette source. Le vol direct Milan-Nosy-Be n’existe pas encore actuellement selon une source auprès du ministère de Transport. « Aucun vol direct n’a eu lieu avec deux compagnies italiennes depuis janvier. Ces deux compagnies aériennes ont prévu d’ouvrir ce vol direct à partir du mois d’avril. Lorsque ce moment arrivera, nous allons voir la suite », souligne cette source. Suite à la réunion de comité sur le coronavirus hier, une nouvelle note sortira bientôt. La précédente note pour les compagnies aériennes est toujours en vigueur. Cette note n’interdit pas les vols aériens, mais le transport de passager venant de Chine, de Hong-Kong, de Macao et de Taiwan.

Mis en quarantaine

L’ambassade de Madagascar en Italie alerte l’autorité malgache sur la propagation rapide de coronavirus en Italie. Ce pays est devenu un foyer du coronavirus en trois jours. Plusieurs foyers de coronavirus ont été découverts depuis le 21 février. Cinq personnes ont succombé à cette maladie et cent cinquante deux cas suspects notifiés. Onze villes sont mises en quarantaine. Selon l’ambassade de Madagascar en Italie, l’Etat italien a pris des décisions à ce que personne n’entre ni sort des villes concernées. Les cours et le travail sont suspendus. Ceux qui ne suivent pas ces dispositions risquent trois mois de prison avec paiement d’une amende de 206 euros. Des cas de coronavirus ont été détectés également en Iran et Corée du Sud. L’Organisation mondiale de la Santé a appelé, hier, à se préparer à une éventuelle pandémie.