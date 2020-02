Football – Madagascar # Côte d’ivoire : Première affiche pour le 27 mars

Les dates de la double confrontation entre Mada­gascar et la Côte d’Ivoire viennent d’être confirmées. La première affiche entre les deux pays est fixée pour le vendredi 27 mars, à Abidjan.

Par la suite, Barea et Eléphants se retrouveront à Antananarivo, le mardi 31 mars. Pour rappel, ces deux rencontres comptent pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Voilà pour les dates, par contre il faudra encore attendre à propos des enceintes. Ce qu’on attend plus précisément, c’est la confirmation de la Confédération Africaine de Football, qui doit encore procéder à des visites avant de se décider. Pour la sélection malgache plus particulièrement, elle recevra les Ivoiriens soit à Vontovorona, soit à Barikadimy.

En tête

D’un point de vue logistique, mais aussi afin de réduire les engagements financiers, le complexe sportif se présente comme l’alternative la plus judicieuse au stade de Mahamasina, indisponible en raison des travaux de rénovation.

À l’heure actuelle, la Grande île caracole en tête du groupe K, avec six points. Suivent les Éthiopiens et les Ivoiriens, avec trois unités chacun. Et enfin, le Niger ferme la marche avec un zéro pointé.

Ces deux matches contre les Eléphants pourraient être décisifs pour les hommes de Nicolas Dupuis, en position de force actuellement. En effet, ils obtiendront leur ticket pour le Cameroun 2021, en cas de victoires, face à une Côte d’Ivoire en pleine crise qui vient de se séparer de son sélectionneur.