Crue à Morondava – Sept cent soixante-dix sept sinistrés

Depuis que le fleuve de Karabatomena est en crue ce dimanche, plusieurs quartiers pataugent dans l’eau à Morondava. « Les fokontany Ankisirasira, Tanambao et Ampasy sont les plus touchés depuis hier (ndlr : avant-hier).Plus de sept cent personnes devront être évacuées à partir de dimanche », explique le Commissaire Central Morondava, Edson III. Les sinistrés sont répartis au niveau de trois sites d’hébergement, dont les salles de classes de l’EPP Andakabe et EPP Ampasy, ainsi que dans l’Eglise FLM Betela sont prévus accueillir les sinistrés. Hier, le niveau de l’eau diminue, mais les sinistrés restent temporairement au niveau des sites d’hébergements. « Des hommes restent dans leurs maisons pour assurer la sécurité des lieux, tandis que les femmes et les enfants restent au niveau des sites d’hébergements », explique un habitant sur place. Pour hier, Les cours ont été suspendus au niveau de l’EPP Tanambao.