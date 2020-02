Coopération – L’Indonésie au chevet des sinistrés de Mahajanga

L’ambassade de l’Indonésie dirigée par Anindita Harimurti Axioma a remis des dons aux victimes des inondations récentes à Mahajanga, lors de son passage dans la cité des Fleurs. Les sinistrés bénéficiaires de cette aide sont issus des cinq fokontany d’Ambalavola, Fiofio, Aranta, Tsararano-Anosikely et Tsaramandroso-ambany.

La remise du don s’est effectuée vendredi, à Ambala­vola en présence du préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, et du chef de région par intérim, Vanombe Bazzey Clavelah. Des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des sucreries, des boites de lait, des balles de vêtements ainsi que des insecticides contre les moustiques ont été distribués à l’occasion.

Durant son passage, l’entretien que la délégation de l’Indonésie a eu avec le chef de la région, a été axé sur la coopération entre les deux pays.

« Pour témoigner de notre solidarité avec Madagascar, nous venons apporter notre contribution aux sinistrés après ces séries d’inondations qui ont frappé la région Boeny », explique l’ambassadeur Anindita Harimurti Axioma.

Il a rappelé que l’Indonésie non plus n’échappe pas à des inondations chaque année, elle est sujette à ces catastrophes naturelles à tout moment. Elle possède néanmoins une stratégie et une politique bien assises pour faire face à ces sinistres.