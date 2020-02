Antsirabe II – Vingt nouveaux maires investis

Installés officiellement par le préfet d’Antsirabe et quelques autres autorités nationales et locales, les nouveaux maires des vingt communes du district d’Antsirabe II ont pris officiellement leur fonction dans leurs communes respectives, samedi sur le terrain d’Andrano­manelatra. Leurs électeurs s’attendent désormais à ce que ces nouveaux élus et leurs staffs réalisent les programmes de développement qu’ils ont promis dans leur campagne électorale.

« Outre les priorités qui figurent dans votre programme, vous devriez également mettre en œuvre le plan communal de développement qui doit s’aligner sur les treize points inscrits dans la politique générale de l’État ou l’Initiative pour le développement de Madagascar », souligne le préfet d’Antsirabe, Voahangy Andriantom­ponera. Elle n’a pas manqué de féliciter ces nouveau élus pour la confiance que les électeurs leur ont accordé.

Les présidents des vingt conseils communaux ont été également présentés officiellement à cette occasion ainsi que le nouveau gouverneur de la région Vakinankaratra, Vy Vato Rakotovao qui a fait sa première apparition publique après sa nomination. Profitant de cette première rencontre, il a sollicité la coopération des maires avec la région. « Nous allons inscrire vos programmes respectifs dans le programme de développement de la région », souligne-t-il.

Malgré leur volonté de développer leurs communes, bon nombre de ces maires rencontrent déjà des difficultés financières du fait de la mauvaise gouvernance de leurs prédécesseurs et donc du manque de budget.