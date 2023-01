TENNIS-CHAMPIONNATS D’AFRIQUE U18 – Madagascar aligne deux joueuses et un joueur

Le championnat d’Afri­que de tennis pour les jeunes U18 débute dans dix jours exactement dans la capitale égyptienne. Mada­gascar alignera, sauf changement de dernières minutes, trois raquettes, à savoir deux filles, Miotisoa Rasendra, Mitia Voavy Andraina et un garçon, Tefy Ranja Rabari­jaona. Ce championnat d’Afrique U18 se joue du 6 au 11 février prochain et Madagascar ne compte pas faire de la simple figuration.

Avec Miotisoa Rasendra, Mitia Voavy Andraina et Tefy Ranja Rabarijaona en tête de fil, Madagascar aura une sacrée chance à jouer pour le gain du titre continental. Pour aller jouer ce sommet continental au Caire, la FMT réitère son appel financier auprès du mouvement sportif, de l’État, par le biais du ministère de la Jeunesse et des sports, et auprès des éventuels sponsors.

Implication de l’État

«Le tennis malgache vient de briller dernièrement à Harare, durant le championnat d’Afrique australe individuel et par équipes. On a obtenu deux médailles d’or (simple U14 garçons et simple U16 filles) et un titre par équipes gagné en U16 filles. Tout cela a pu se faire grâce aux parents, qui ont financé intégralement la totalité des charges pour le déplacement. Pour ce championnat d’Afrique U18 c’est le nom de Madagascar qui est au-devant de la scène, et non pas ceux des joueurs. Il appartient à l’État de prendre en charge ces jeunes et l’État ne doit pas se cacher toujours derrière les parents par amour de leurs progénitures qui dépensent sans compter », lance Mamilalaina Nandihizana, parents des jeunes raquettes en devenir.

La délégation malgache sera conduite par Dina Razafimahatratra, qui rejoindra l’équipe malgache dans l’objectif de remporter le titre. L’obtention de ce titre dépend en grande partie dans l’implication de l’État, qui est sollicité pour se manifester, pour booster la chance de l’équipe nationale malgache.