FOULPOINTE – L’embardée d’un taxi-brousse tue un enfant

Accident dramatique sur la route nationale numéro 5 entre Mahambo et Foulpointe. Dans la matinée d’hier, un taxi-brousse en provenance de Vavatenina s’est renversé au milieu de la chaussée au passage d’Andranotsara, dans la commune d’Ampasimbe Onibe. Le bilan communiqué par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Foulpointe fait état d’un mort et de huit blessés.

Ces derniers ont été d’emblée évacués sur Toamasina. Le défunt est encore enfant d’après les explications apportées. Le drame s’est produit aux alentours de 9h30 du matin. la lumière des informations recueillies auprès de l’unité territoriale de la gendarmerie venue faire le constat, le mauvais état de la route, conjugué à un excès de vitesse serait à l’origine

de ce drame.

Lancé à vive allure, le véhicule de transport en commun a zigzagué entre les nids de poule. Lorsque le chauffeur en avait finalement perdu contrôle, le minibus s’est renversé sur son flanc gauche, bloquant ainsi la route nationale numéro 5 avant qu’il ne puisse être déplacé.

Grande vitesse

Sitôt alerté, le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Foulpointe s’est dépêché sur les lieux avec ses hommes. « Notre priorité était d’abord de procéder à l’évacuation des passagers. Il a fallu les aider à se dégager pour ensuite trouver au plus vite les moyens pour les transporter à l’hôpital », indique le commandant de brigade.

Les dégâts matériels sont importants sur la Mercedes Sprinter impliquée dans cet accident mortel. Après que le minibus se soit renversé, toute la partie gauche s’est sérieusement endommagée. Les vitres latérales ont dans la foulée volé en éclats. Après une course effrénée, le taxi-brousse s’est violemment écrasé sur la route. Les objets attachés sur le porte-bagage ont été de ce fait projetés à plusieurs mètres aux alentours de l’endroit où le minibus s’est affalé.

Le chauffeur de la Mercedes Sprinter a eu pour sa part plus de peur que de mal. Il est actuellement placé en garde à vue à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Foulpointe. Son passage au parquet auprès du tribunal de première instance à Fenerive-Est sera effectué après clôture des enquêtes préliminaires d’après les informations recueillies.