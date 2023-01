ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – Professionnalisation des étudiants en filière bois grâce à ForesTIa

ForesTIA ,« Improving Forest and Timber engineering education in Madagascar through Industry Academia partnerships », est un projet d’appui à la formation qui est financé par Royal Academy of Engineering (UK) et qui sera mis en œuvre par la Mention Foresterie et Environnement (ESSA-Forêts) de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l’Université d’Antananarivo, à partir de cette année. Le lancement du projet a eu lieu à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l’Université d’Antananarivo, hier. Le Projet rassemble et mobilise sur le plan national cinq universités et institutions, dont l’École Supérieure des Sciences Agronomiques, l’Ecole Supérieure Polytechnique Antananarivo, l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo, l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antsiranana, le Centre National de Formation de Techniciens Forestiers et trois entreprises, Tropical Wood, Hazovato, Les Scieries du Betsileo et sur le plan international, deux autres partenaires du Royaume-Uni, University of Edinburgh, et Open Systems Lab. Dans cette optique d’amélioration de l’enseignement au niveau des universités, il s’agit de miser sur l’employabilité des étudiants malgaches dans le domaine de l’ingénierie forestière et du bois. “Le projet durera deux ans. Nous espérons une amélioration et une adaptation de l’enseignement aux besoins des entreprises. Sur cette lancée, quelques enseignants vont effectuer des stages auprès des entreprises partenaires. Parallèlement, des responsables auprès des entreprises vont partager leur savoir-faire et leur expérience auprès des étudiants. Il s’agit d’un début de projet dans le domaine de la forêt et de l’ingénierie du bois entre les cinq universités. Nous espérons que la collaboration va s’étendre à d’autres nouveaux projets de recherche”, indique le docteur Tahiana Ramananantoandro, chef de département foresterie Environnement à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l’Université d’Antananarivo.