Du lavage de cerveau religieux -(dernière partie)

Nous voici à la conclusion de ces papiers consacrés aux différents signes du lavage de cerveau par les religieux. Rappelons que l’objectif est pour nous de tirer la sonnette d’alarme et de mettre en exergue les dérives qui s’opèrent en silence, avec beaucoup d’hypocrisie des autorités compétentes face à ces dérives.

Neuvième signe : vous vous sentez incapable d’exprimer librement votre opinion. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, avoir une opinion sur quelque chose ne devrait pas être un péché. Mais lorsqu’un lavage de cerveau religieux a lieu, il est trop facile de commencer à contrôler les pensées. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous exprimez une opinion que votre institution ou votre groupe biblique n’apprécie pas, on vous fait rapidement taire. Au fil du temps, vous commencez à partager vos opinions de moins en moins et finalement, vous vous taisez.

Mais pourquoi donc vos opinions ne sont-elles pas appréciées ? Pourquoi le fait d’exprimer une opinion est-il répressible ? La réponse est simple : celui qui pense par lui-même peut-être un danger sur l’ordre établi. Moins vous pensez par vous-même, moins vous risquez d’aller à l’encontre de ce que l’on vous enseigne. Se sentir stupide ou inférieur à cause de ses opinions est un moyen infaillible de s’assurer qu’on ne les a plus. Multipliez cela par des années et vous finirez par ne plus penser par vous-même. Et c’est exactement les objectifs de ceux qui vous lavent le cerveau.

Dixième signe : vote seul objectif de la vie est d’atteindre l’illumination religieuse. Avez-vous l’impression d’avoir mis la « vraie vie » en veilleuse ? Pour la plupart des personnes religieuses, nous disons bien religieuses et non pas victimes d’un lavage de cerveau, il est normal de vouloir aller au paradis. Ce serait le but à atteindre. Mais la vie continue en attendant. Vous êtes dans une société, une famille, une communauté et vous partagez des expériences, des moments, des idées etc. avec d’autres personnes. Et vous cherchez à vivre une vie épanouie.

Lorsque vous subissez un lavage de cerveau religieux, votre amour de la vie diminue. Vous ne concentrez que l’objectif final, oubliant toutes les belles choses qui doivent se produire entre-temps. Vos laveurs de cerveau vous diront que cette vie est insignifiante et sans importance. Ils vous feront croire que la richesse ici-bas est un péché et que c’est de votre faute originelle si vous êtes pauvre. Mais que ce n’est pas grave car vous allez hériter de la richesse du ciel. Ils vous disent que vous devriez vous concentrer uniquement sur la réalisation de votre objectif : l’illumination divine et l’atteinte du paradis.

Ils vous feront aussi voir l’argent comme quelque chose d’impur pendant qu’ils vous convaincront de leur donner une partie de cet argent impure pour eux. Mais la vérité est que ce n’est qu’une autre tactique pour vous détacher de la réalité. Au bout du compte, vous êtes laissé, isolé sans esprit critique, avec peu ou pas de confiance et d’estime de soi. Vous hésitez à quitter le groupe en raison des conséquences potentielles. Coupé des autres personnes, de vos proches, des autres points de vue et de la réalité de la vie. C’est beaucoup de choses à vivre et tout cela n’arrive pas par hasard. Les personnes qui font le lavage de cerveau le font consciemment dans un but précis : leur propre bénéfice. La religion n’est que l’excuse qu’ils utilisent pour vous accrocher.

Ce que nous écrivons ne sont point paroles d’évangile. Lisez, voyez, analysez et faites-vous votre propre idée. C’est le devoir même de l’homme/la femme libre.