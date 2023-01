DISPARITION – Une centaine d’enfants font une fugue

Cinq cent soixante-dix enfants ont disparu l’année dernière, dans la capitale, indique la police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM). Parmi eux, quatre cents ont fait une fugue. Les réseaux sociaux restent truffés des signalements des adolescents disparus, surtout dans l’Atsimondrano. Les commissariats de police et brigades de la gendarmerie en ont reçu. Le commissaire Fidy Andriamiandra, chef du service central de la PMPM, a expliqué à l’équipe de communication du ministère de la Sécurité publique, qu’à part les difficultés rencontrées par les enfants dans leurs écoles, les problèmes familiaux figurent parmi les principales causes les poussant à quitter leurs foyers. Les parents devraient aviser immédiatement les forces de l’ordre de la disparition de leurs enfants avant que ceux-ci ne courent d’autres dangers dont le viol, l’enlèvement, la drogue, l’alcool, le suicide, le meurtre et toutes sortes d’accidents. Rien que lundi, une adolescente en état d’inconscience a été retrouvée abandonnée à Ambohi­drapeto par deux inconnus. Ceux-ci auraient conduit un bus.