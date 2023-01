Groupe D – Qualification historique de la Mauritanie

Le petit poucet impressionne. À sa troisième participation à la phase finale du championnat d’Afrique des nations, les Mourabitounes mauritaniens terminent en tête du groupe D avec un cumul de 4 points et valident pour la première fois leur ticket pour les quarts de finale. Selon le règlement de compétition, pour les groupes composés de trois pays, seule une équipe, la mieux classée, sera qualifiée en phase finale. La Mauritanie a surpris le Mali, un des grands pays du foot du continent, hier au stade Miloud Hadefi d’Oran, sur le score de 1 à 0. Les Mourabitounes ont accroché l’Angola sur un score nul et vierge lors de la deuxième journée de la phase de poule. Dos à dos, les deux formations ont chacune eu des occasions nettes. Sidibé Ibourahima, milieu offensif mauritanien a frappé en puissance à l’entrée de la surface mais a raté de peu le cadre (8e). Les Aigles maliens ont maîtrisé la situation lors des dernières trente minutes de la première période mais n’ont pas assuré à la finition. Au retour des vestiaires, les Mauritaniens ont marqué le but de la victoire, synonyme de qualification, par Mama­dou Sy, de la tête puis dévié par un défenseur malien qui a par la suite trompé le portier, Germain Berthé (53e). Le Mali, double finaliste du CHAN (2016, 2020) a eu beau chercher l’égalisation mais les Mourabitounes avaient déjà renforcé leurs murs défensifs. Les attaques étouffantes maliennes se sont enchaînées lors du dernier quart d’heure mais sans concrétisation. L’Angola, vice-champion en 2011, finit à la seconde place après deux matches nuls (3-3) contre le Mali et 0-0 contre la Mauri­tanie. Et le Mali termine en lanterne rouge, crédité d’un point, tenu en échec 3 partout par l’Angola et encaissant une défaite face à la Mauritanie. Les Mourabi­tounes retrouvent en quart les Lions de la Teranga sénégalais, leader du groupe B ce vendredi.

Classement

Groupe D:

1-Mauritanie (4 points)

2-Angola (2 points)

3-Mali (1 point)

Groupe E – Le Niger se qualifie en Final 8

Point final sur la phase de groupe. Les huit équipes qualifiées en quarts de finale du Chan sont toutes connues. Les Mena Nigériens ont corrigé hier au stade Miloul Hadefi d’Oran les Lions indomptables en les surprenant sur le score de 1 à 0 lors de la troisième journée du groupe E. Les Nigériens terminent premiers et compostent leur ticket pour le Final 8. Les deux équipes ont été au coude à coude car les Mena ont pu tenir tête face aux Camerounais. Les deux camps ont fait un jeu très rythmé durant tout le match. Le pays quatrième au classement en Afrique, 31e mondial domine les débats mais n’arrive par faire la différence en termes de but. Ses éléments ont confondu vitesse et précipitation au-devant-but et ratent leurs occasions. Coup de tonnerre pour les Lions indomptables, l’arbitre central siffle une faute pour les Nigériens à la limite de l’entrée de la surface. Le coup franc a été transformé par Ousemi, la balle frôle l’épaule d’un Lion, et trompe le gardien de but Marcelin Mbahbi (69e). Le Cameroun a imposé son rouleau compresseur à quinze minutes de la fin mais n’a pas pu trouver la cage nigérienne. Le Niger occupe ainsi le poste de leader après le match nul zéro partout contre le Congo Brazzaville et la victoire d’hier contre le Cameroun. Les Lions n’ont pu faire mieux que la deuxième place avec un cumul de 3 points devant le Congo. Le Niger jouera contre le Ghana, deuxième du groupe C le samedi 28 janvier au stade Miloud Hadefi.

Classement

Groupe E :

1-Niger (4 points)

2-Cameroun (3 points)

3-Congo (1 pont)

Calendrier quarts de finale

Vendredi 27 janvier:

19h: Algérie (1A)-Côte d’Ivoire (2B) à Alger

22h: Sénégal (1B)-Mauritanie (1D) à Annaba

Samedi 28 janvier :

19h: Madagascar (1C)-Mozambique (2A) à Constantine

22h: Niger (1E)-Ghana (2C) à Oran