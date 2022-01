Vie associative – “Zara Aina” partage la vie

Deux femmes malgaches qui ont vécu leur enfance à Toliara et travaillent actuellement en France ont revisité les réalités de la vie quotidienne dans l’Atsimo-Andrefana. C’est surtout le dur quotidien des femmes qui a marqué l’une des fondatrices de l’association « Zara Aina », partage de la vie, de passage à Toliara. Celle-ci œuvre depuis 2017 dans le développement des femmes et des enfants défavorisés. Marianne Razaf, ingénieur informatique, présidente de l’association, a sillonné des communes de la région, la semaine dernière.

« Le principal objectif de l”association est d’aider les gens à vivre mieux. J’ai surtout constaté que les femmes surtout peuvent prendre en main leur vie, mais elles manquent de motivation et de coup de pouce pour améliorer leur vie quotidienne », lance d’emblée Marianne Razaf. « Les personnes aidées peuvent très bien être les acteurs de développement de leur vie », ajoute la mère de famille. Elle aspire à ce que les femmes retrouvent et connaissent leur valeur pour qu’elles soient reconnues dans la société.

Pour ce fait, l’association « Zara Aina » envisage de créer un centre de formation pour les femmes et elle attend juste le retour positif d’un appel à projets associatifs lancé en France, pour démarrer.

D’après les rencontres effectuées par l’association et la coordination régionale dans l’Atsimo-Andrefana, les femmes demandent à être formées dans les filières poissonnerie, pâtisserie et couture. Dans son mode de partage, « Zara Aina » sème également la culture franco-malgache. L’association a obtenu d’importantes donations en livres et une bibliothèque à accès gratuit voit le jour à Andaboly à Toliara afin d’aider les jeunes et les femmes dans la culture de la lecture. La présidente de l’association a rencontré des hommes, des femmes et des enfants dans les communes de Toliara, Ifaty, Salary, Befoly et Andranohinaly. « Il devrait y avoir des écoles jusque dans les villages reculés. Il leur manque également des centres de santé et encore une fois, cette motivation pour arriver à une autonomisation », continue Marianne Razaf.

Un atelier de partage sur l’abus émotionnel et de développement personnel des femmes a été organisé à Toliara. Treize mille litres d’eau ont été distribuées à Befoly et Andranohinaly, outre la donation en vivres, légumineuses et riz. L’école des sourds-muets a obtenu des vêtements, les non-voyants ont été éclairés sur leurs droits et tous les membres de l’association ont participé au reboisement régional à Andranovory, le 21 janvier. La coordination régionale à Toliara, conduite par Lalaina Razafitombo, acteur économique de renom, avance déjà dans la planification locale des activités de l’association pour cette année.

Deux associations locales, celle des femmes handicapées et l’association Milamina, ainsi que les muets et malentendants de l’Église FLM sont appuyés par «Zara Aina » depuis deux ans. « Zara Aina » a également mené des œuvres sociales à Antsiranana, Toamasina, Ambatondrazaka et Antananarivo. «Nous allons travailler dans tout Madagascar prochainement », finit la présidente de « Zara Aina » ou le partage de la vie.