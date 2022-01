Toliara – 41degrés Celsius et aucune goutte de pluie

La chaleur a été à son comble ces deux derniers jours. Dimanche, le thermomètre a affiché 41 degré entre 11 heures et 15 heures dans la cité du Soleil. La température élevée n’a connu d’accalmie que vers 18 heures avec 34 degrés, et 30 degrés vers 22 heures. Le vent « tioka atimo » lui-même était chaud venant de la mer et a soufflé fort vers la terre, emportant du sable et de fortes poussières. Hier lundi, une petite baisse a été constatée avec 39 degrés et 37 degrés à l’ombre. Des spécialistes parlent d’une « situation normale » car janvier est le mois le plus chaud de l’année à Toliara. À cause de la chaleur, la vie se passe presque au ralenti entre 11 heures et 15 heures dans la ville de Toliara. Peu de gens circulent dans les rues, ceux qui habitent dans les maisons en tôle doivent impérativement sortir et chercher de l’ombre.

Dimanche, des fidèles des églises ont préféré chercher de l’ombre dehors tellement la chaleur dans les endroits clos est insupportable. Tout le matériel, même à l’ombre, assimile la chaleur. Depuis les carreaux de dallage des maisons en dur jusqu’aux poignées des portes. Les délestages pour manque de production d’électricité, aggravent davantage la situation de forte chaleur. Des quartiers tels qu’Andabizy,

Ankilimarovahatse, Motombe, Andranomema jusqu’à Scama ont été délestés d’électricité de 18 heures à 23 heures. Hier encore, des délestages tournants n’ont en rien arrangé la situation. Malgré la chaleur des derniers jours, aucune goutte de pluie ne se pointe à l’horizon. Les crues depuis les régions Haute-Matsiatra et Ihorombe ne se déversent pas encore vers le fleuve Fiherenana pour rejoindre la mer.